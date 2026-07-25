Tranh cãi vô địch AFCON 2025: CAS ấn định ngày điều trần vụ Senegal kháng cáo Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chuẩn bị mở phiên điều trần vào ngày 8/10 tại Thụy Sĩ nhằm ra phán quyết cuối cùng về chủ nhân chiếc cúp vô địch AFCON 2025.

Gần 9 tháng trôi qua kể từ đêm chung kết hỗn loạn tại Rabat, cuộc chiến giành ngai vương Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025 vẫn chưa tìm được điểm kết. Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chính thức xác nhận sẽ tổ chức phiên điều trần vào ngày 8/10 tại trụ sở ở Lausanne (Thụy Sĩ) để thụ lý đơn kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF).

Senegal và Morocco không nhượng bộ trong vụ tranh cãi về chức vô địch châu Phi 2025. Ảnh: Reuters.

Động thái này diễn ra sau khi FSF quyết tâm đảo ngược quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF). Trước đó, cơ quan quản lý bóng đá châu lục đã tuyên hủy kết quả thực tế trên sân, xử Senegal thua 0-3 và tước cúp vô địch để trao cho đội chủ nhà Morocco.

Kịch tính từ sân cỏ Rabat đến bàn nghị sự

Trận chung kết diễn ra vào ngày 19/1 tại Rabat đã chứng kiến những diễn biến vô cùng điên rồ. Trong thời gian bù giờ của hiệp hai, trọng tài thổi phạt đền cho Morocco, châm ngòi cho sự phản ứng dữ dội từ phía Senegal. Toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ Senegal đã bỏ ra ngoài sân để phản đối, ngoại trừ ngôi sao Sadio Mane ở lại kêu gọi đồng đội kiềm chế.

Sau khi toàn đội Senegal trở lại sân, tiền đạo Brahim Diaz bên phía Morocco thực hiện hỏng quả phạt đền. Trận đấu buộc phải kéo sang hiệp phụ và Pape Gueye trở thành người hùng của Senegal với bàn thắng duy nhất ở phút 94, giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0 ngay trên xứ sở vạn đảo.

Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ Senegal không kéo dài được lâu. Morocco nhanh chóng gửi đơn khiếu nại lên CAF. Dù Ủy ban Kỷ luật ban đầu bác bỏ yêu cầu của Morocco, Ủy ban Phúc thẩm CAF sau đó lại lật ngược tình thế. Quyết định đưa ra ngày 17/3 căn cứ vào Điều 82 trong điều lệ AFCON, quy định việc một đội bóng tự ý rời sân khi chưa có sự cho phép của trọng tài sẽ bị xử thua 0-3.

Phán quyết lịch sử tại CAS

Không chấp nhận việc bị tước đi danh hiệu đã chiến đấu quả cảm trên sân cỏ, FSF đã đưa vụ việc lên cơ quan tài phán cao nhất của thể thao thế giới. Theo thông báo từ CAS, do các bên không đạt được thỏa thuận áp dụng thủ tục rút gọn, vụ án sẽ được giải quyết theo quy trình thông thường.

Phiên điều trần vào ngày 8/10 tới đây sẽ diễn ra kín. Phán quyết cuối cùng sẽ không được công bố ngay trong ngày mà cần thêm thời gian để hội đồng trọng tài xem xét kỹ lưỡng các luận điểm pháp lý.

Nếu CAS chấp nhận đơn kháng cáo của Senegal và công nhận kết quả 1-0 ban đầu, đây sẽ là một trong những vụ lật ngược án phạt lịch sử của bóng đá thế giới. Ngược lại, nếu phán quyết của CAF được giữ nguyên, Morocco sẽ chính thức trở thành nhà vô địch AFCON 2025 sau nhiều tháng sống trong sự hoài nghi.