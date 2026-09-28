Tranh luận kiểm soát an toàn AI: Bill Gates bác bỏ quan điểm của Tổng thống Donald Trump Nhà sáng lập Microsoft khẳng định kiểm soát an toàn AI không làm Mỹ mất ưu thế trước Trung Quốc, đồng thời bác bỏ quan điểm coi nguy cơ công nghệ là trò bịp.

Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Mỹ thắt chặt các biện pháp quản lý rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng việc siết rào cản kỹ thuật sẽ khiến Washington đánh mất vị thế dẫn đầu công nghệ trước Trung Quốc.

Bất đồng quan điểm về quản lý và cạnh tranh công nghệ

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Meet the Press của đài NBC, Bill Gates đã trực tiếp phản hồi về các tranh cãi chính sách công nghệ tại Mỹ. Nhà đồng sáng lập Microsoft không đồng tình với lập luận cho rằng các quy định an toàn sẽ tạo cơ hội cho đối thủ cạnh tranh vượt lên. Theo ông, mọi quốc gia đều có nhu cầu xây dựng các cơ chế bảo vệ trước những hiểm họa tiềm ẩn từ mô hình thông minh.

Cách tiếp cận của Bill Gates đi ngược lại định hướng hiện tại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Donald Trump từng nhiều lần bày tỏ quan điểm phản đối việc bổ sung rào cản đối với quy trình nghiên cứu và triển khai AI, cho rằng việc kiểm soát quá chặt chẽ có thể kìm hãm năng lực đổi mới sáng tạo của Mỹ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc.

Bill Gates cho rằng Mỹ cần thêm các biện pháp kiểm soát AI. Ảnh: Bloomberg.

Đặc biệt, khi nhắc đến việc Tổng thống Donald Trump từng gọi các cảnh báo về hiểm họa AI là một "trò bịp", Gates khẳng định đây là nhận định hoàn toàn thiếu cơ sở. Ông nhận định lập trường chính sách tại Washington hoàn toàn có thể thay đổi tích cực nếu Tổng thống tiếp nhận thêm các góc nhìn chuyên môn sâu hơn về lĩnh vực này.

Động lực an toàn chung và cơ chế giám sát mô hình phức tạp

Phân tích sâu về tương quan quốc tế, Bill Gates bác bỏ giả định cho rằng Bắc Kinh sẽ từ chối áp dụng các tiêu chuẩn an toàn. Theo ông, Trung Quốc cũng có động lực lớn để hợp tác và kiểm soát công nghệ do không một quốc gia nào muốn trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng quy mô lớn xuất phát từ các hệ thống tự trị tiên tiến.

Hồi tháng 8, nhà đồng sáng lập Microsoft từng công bố bài viết phân tích 3 nhóm rủi ro lớn trong quá trình chuyển đổi sang kỷ nguyên AI. Các nguy cơ trọng yếu bao gồm việc công nghệ bị lạm dụng để tiến hành tấn công mạng diện rộng, hoạt động lừa đảo tinh vi, phát tán thông tin sai lệch và phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Về giải pháp kỹ thuật, Bill Gates nhấn mạnh tính cấp thiết của việc giám sát các mô hình AI phức tạp và thiết lập hệ thống ghi chép chính xác toàn bộ quy trình vận hành. Việc xây dựng khuôn khổ kiểm soát minh bạch ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế sẽ bảo đảm tiến trình phát triển công nghệ an toàn mà không làm suy yếu năng lực cạnh tranh cốt lõi của nền công nghiệp bán dẫn và phần mềm.