Trao điểm tựa, nối dài những ước mơ

Thu Hoài - 11/09/2026 17:04

Để bước đến giảng đường, các sinh viên HCKK luôn phải nỗ lực rất nhiều. Trên hành trình ấy, luôn có những điểm tựa giúp các em tự tin vững bước