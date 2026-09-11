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Khuyến học hồng lam

Trao điểm tựa, nối dài những ước mơ

Thu Hoài - 11/09/2026 17:04
Để bước đến giảng đường, các sinh viên HCKK luôn phải nỗ lực rất nhiều. Trên hành trình ấy, luôn có những điểm tựa giúp các em tự tin vững bước
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