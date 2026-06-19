Trì hoãn Steam Controller đến năm 2027: Tín hiệu đáng lo ngại cho ngày ra mắt Steam Machine Valve vừa thông báo việc giao hàng Steam Controller có thể bị kéo dài đến năm 2027 do tình trạng khan hiếm linh kiện. Sự chậm trễ này làm dấy lên lo ngại về khả năng cung ứng và mức giá của mẫu máy tính chơi game Steam Machine dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Người hâm mộ hệ sinh thái phần cứng của Valve đang đứng trước những thông tin không mấy khả quan. Theo cập nhật mới nhất từ nhà sản xuất, những khách hàng mới đặt mua Steam Controller có thể phải chờ đợi đến năm 2027 mới nhận được thiết bị. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến các phụ kiện mà còn đặt một dấu hỏi lớn về sự thành công của dòng Steam Machine chạy SteamOS sắp tới.

Steam Controller được hiển thị cùng với Steam Machine

Thách thức từ chuỗi cung ứng và cơn sốt linh kiện

Nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ kéo dài này được xác định là do giá bộ nhớ tăng cao và tình trạng thiếu hụt linh kiện nghiêm trọng trên toàn cầu. Valve đã cố gắng triển khai hệ thống đặt chỗ (reservation system) tương tự như cách họ đã làm với Steam Deck để tránh tình trạng hỗn loạn trong ngày mở bán. Tuy nhiên, nỗ lực này dường như vẫn chưa đủ để đối phó với sức cầu quá lớn và nguồn cung hạn hẹp.

Đáng chú ý, đợt mở bán gần nhất vào ngày 4/5 đã trở thành một nỗi thất vọng đối với nhiều game thủ khi thiết bị cháy hàng chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút. Ngay sau đó, các đơn vị này đã bị những kẻ đầu cơ (scalpers) rao bán lại với mức giá chênh lệch đáng kể. Để khắc phục, Valve đã giới hạn quyền mua cho các tài khoản được tạo trước ngày 27/4, nhưng bản tin ngày 18/6 vẫn cho thấy triển vọng cung ứng rất thấp.

Phân tích kỹ thuật: Khi phần cứng đối mặt với bão giá

Mối lo ngại lớn nhất hiện nay tập trung vào Steam Machine – thiết bị được kỳ vọng sẽ thay đổi cách tiếp cận phòng khách của game thủ. Khác với các phụ kiện đơn giản, cấu hình của mẫu mini PC này đòi hỏi những linh kiện cao cấp và đắt đỏ hơn nhiều.

Thành phần Thông số kỹ thuật dự kiến Tình trạng thị trường Bộ nhớ RAM 16 GB DDR5 Giá đang biến động tăng mạnh Lưu trữ SSD NVMe Nguồn cung khan hiếm, giá lập đỉnh mới Hệ điều hành SteamOS (Linux) Đang được cập nhật liên tục Thời điểm ra mắt Mùa hè 2026 Có nguy cơ bị điều chỉnh

Việc sử dụng 16 GB RAM DDR5 là một bước tiến về hiệu năng, nhưng trong bối cảnh giá bộ nhớ và ổ cứng SSD đang phá vỡ các kỷ lục về giá, chi phí sản xuất của Valve sẽ bị đẩy lên rất cao. Nếu nhà sản xuất không thể thu mua linh kiện với mức giá hợp lý, giá bán lẻ của Steam Machine có thể vượt quá khả năng chi trả của đa số người hâm mộ, hoặc Valve sẽ phải chấp nhận bù lỗ nặng để duy trì tính cạnh tranh.

Kịch bản nào cho tương lai của Steam Machine?

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, Valve vẫn chưa thay đổi ước tính ra mắt vào mùa hè năm 2026. Các dữ liệu từ SteamDB và các bản cập nhật SteamOS gần đây cho thấy những tín hiệu khả quan về mặt phần mềm. Thậm chí, một số rò rỉ còn chỉ ra rằng hệ thống đặt chỗ cho Steam Machine có thể bắt đầu ngay từ ngày 30/6 tới.

Hồ sơ nhập khẩu tại các văn phòng của Valve ở Mỹ cho thấy công ty đang nỗ lực tích trữ một lượng lớn hàng tồn kho để chuẩn bị cho ngày ra mắt. Tuy nhiên, tốc độ sản xuất thực tế vẫn là một dấu hỏi lớn. Bài học từ Steam Controller cho thấy, nếu không giải quyết được bài toán linh kiện, Steam Machine dù có cấu hình mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể đến tay người dùng một cách rộng rãi trong tương lai gần.