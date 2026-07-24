Trí tuệ nhân tạo tái định hình App Store: Từ xu hướng Vibe Coding đến thách thức cho Apple Phương pháp Vibe Coding bằng AI giúp người không chuyên dễ dàng tạo ứng dụng App Store, nhưng đồng thời tạo ra áp lực kiểm duyệt khổng lồ cho hệ sinh thái của Apple.

Vibe coding là phương pháp phát triển phần mềm cho phép người dùng mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để các mô hình trí tuệ nhân tạo tự động viết mã và hoàn thiện sản phẩm. Thay vì mất nhiều tháng để học ngôn ngữ lập trình và viết từng dòng mã theo cách truyền thống, người phát triển hiện nay chỉ cần giao tiếp với AI để tạo ra các ứng dụng di động hoàn chỉnh chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần.

Cơ chế vận hành của Vibe Coding và tác động thực tế

Sự ra đời của các mô hình AI tiên tiến như Claude Code, Codex hay nền tảng Replit đã hạ thấp tối đa rào cản kỹ thuật trong ngành sản xuất phần mềm. Bằng cách chuyển đổi câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên thành mã nguồn, các công cụ này cho phép xây dựng giao diện, xử lý logic và tích hợp giao diện lập trình ứng dụng mà không yêu cầu kiến thức chuyên sâu về phần mềm.

Thực tế cho thấy, nhiều người chưa từng có kinh nghiệm lập trình di động đã đạt được kết quả tài chính đáng chú ý. Trường hợp của Marco Perez, cựu nhân viên ngân hàng JPMorgan Chase tại Chicago, là ví dụ tiêu biểu. Chỉ sau 7 tuần nghiên cứu cùng AI, anh đã phát hành nền tảng tổng hợp tin tức InfoDrizzle, thu về hơn 1.300 lượt tải và 500 USD lợi nhuận. Tiếp đó, ứng dụng chuyển đổi ảnh thành tem kỹ thuật số Stampa của anh được hoàn thiện chỉ trong 1 tuần, đạt khoảng 20.000 lượt tải cùng 3.000 USD lợi nhuận. Thành công này phản ánh tốc độ thương mại hóa sản phẩm phần mềm chưa từng có trong lịch sử kỹ thuật số.

App Store đang tràn ngập ứng dụng được lập trình bằng AI. Ảnh: Nikolas Kokovlis.

Sự bùng nổ số lượng ứng dụng và bài toán quá tải kiểm duyệt

Bên cạnh sự tăng trưởng của các nhà phát triển độc lập, sự can thiệp của AI đang khiến khối lượng sản phẩm đưa lên chợ ứng dụng tăng vọt. Dữ liệu từ Sensor Tower ghi nhận trong năm trước có khoảng 600.000 ứng dụng mới xuất hiện trên App Store, tăng 30% so với thời kỳ trước. Xu hướng này tiếp tục tăng tốc khi chỉ trong nửa đầu năm nay, số lượng đăng ký mới đã vượt 560.000 sản phẩm, riêng quý I đạt 235.800 ứng dụng, tăng 84% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến về số lượng ứng dụng không đồng nghĩa với việc nhu cầu thị trường tăng tương ứng. Nhu cầu người dùng chỉ tăng khoảng 2-3%, dẫn đến nguy cơ dư thừa các phần mềm có chất lượng kém hoặc trùng lặp nội dung. Trước đây, quy trình lập trình kéo dài đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên hạn chế ứng dụng rác. Khi AI rút ngắn công đoạn này xuống còn vài giờ, quy trình kiểm duyệt của Apple phải đối mặt với áp lực vận hành chưa từng có, khiến thời gian phê duyệt bị kéo dài từ 48 giờ lên gần một tháng.

Thách thức quản lý và phản ứng từ hệ sinh thái Apple

Để bảo vệ trải nghiệm người dùng và an toàn hệ thống, Apple đã thực hiện các biện pháp thắt chặt bằng cách loại bỏ hoặc chặn cập nhật đối với những ứng dụng có khả năng thực thi mã trực tiếp. Quyết định này xuất phát từ lo ngại kỹ thuật rằng các phần mềm chạy mã trực tiếp có thể tự thay đổi tính năng sau khi đã vượt qua khâu kiểm duyệt ban đầu.

Mặc dù giúp duy trì tính an toàn cho App Store, biện pháp can thiệp nghiêm ngặt của Apple cũng tạo ra những tác động phản hồi. Việc thắt chặt chính sách có thể thúc đẩy một bộ phận nhà phát triển chuyển hướng sang các nền tảng web hoặc tìm kiếm giải pháp cài đặt bên ngoài App Store. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát này cũng làm gia tăng rủi ro pháp lý cho Apple trong các cuộc điều tra về chống độc quyền tại thị trường châu Âu.