Trích xuất ảnh sắc nét từ video trên iOS 27: Bước tiến thay thế chụp màn hình thủ công Bản cập nhật iOS 27 tích hợp tính năng tách khung hình video thành ảnh tĩnh trực tiếp từ tệp nguồn, giúp giữ nguyên độ phân giải tối đa và loại bỏ hoàn toàn viền đen.

Hệ điều hành iOS 27 bổ sung tính năng trích xuất trực tiếp khung hình trong video thành bức ảnh tĩnh đạt độ phân giải tối đa. Giải pháp này giúp người dùng giải quyết triệt để hạn chế của phương pháp chụp màn hình thủ công truyền thống, tránh tình trạng ảnh bị giảm chất lượng, mờ nhòe hoặc dính giao diện điều khiển.

Nguyên lý xử lý ảnh từ tệp nguồn thay vì giao diện hiển thị

Trước đây, để lưu giữ một khoảnh khắc từ video trên iPhone, người dùng bắt buộc phải tạm dừng trình chiếu, chờ giao diện điều khiển ẩn đi và thao tác bấm tổ hợp phím chụp màn hình. Phương pháp thủ công này gặp nhiều điểm yếu kỹ thuật: hình ảnh thu được chỉ đạt độ phân giải của màn hình hiển thị tại thời điểm đó, dễ bị lệch khung hình hoặc xuất hiện dải đen xung quanh.

Trái ngược với cơ chế chụp lại điểm ảnh trên màn hình (screen capture), tính năng mới trên ứng dụng Ảnh (Photos) của iOS 27 can thiệp trực tiếp vào dữ liệu luồng video (video stream). Hệ thống sẽ trích xuất đúng khung hình được chọn từ tệp video gốc và đóng gói thành một tệp ảnh tĩnh độc lập. Nhờ đó, bức ảnh đầu ra giữ nguyên độ chi tiết, màu sắc và độ phân giải gốc của video mà không chịu tác động bởi giao diện người dùng.

Tính năng Lưu khung hình video thành ảnh được ra mắt trên iOS 27.

Quy trình thao tác trích xuất khung hình trên iOS 27

Việc chuyển đổi từ một khoảnh khắc video sang định dạng ảnh tĩnh được thực hiện ngay trong giao diện mặc định với các bước cụ thể:

Mở video và tạm dừng: Truy cập ứng dụng Ảnh (Photos), mở video cần xử lý và dừng lại đúng khung hình muốn lưu. Truy cập menu tùy chọn: Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm (...) nằm ở góc trên bên phải màn hình. Thực hiện trích xuất: Chọn lệnh Save Video Frame as Photo (Lưu khung hình video thành ảnh).

Sau khi hoàn tất, bức ảnh mới sẽ tự động xuất hiện trong thư viện chính với đầy đủ thông số kỹ thuật tối ưu nhất từ tệp video ban đầu.

Lịch trình phát hành và danh sách thiết bị hỗ trợ

Dự kiến, phiên bản chính thức của iOS 27 sẽ được phát hành vào tháng 9/2026, ra mắt đồng thời với thế hệ iPhone mới. Bên cạnh công cụ xử lý ảnh từ video, iOS 27 còn tập trung nâng cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, trợ lý Siri AI, cải thiện giao diện người dùng và tối ưu hóa hiệu năng phần cứng.

Apple tiếp tục duy trì dải hỗ trợ thiết bị rộng lớn cho bản cập nhật hệ điều hành này. Dưới đây là danh sách các dòng iPhone tương thích với iOS 27: