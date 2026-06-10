Triển khai xăng sinh học E10 toàn quốc: Giải đáp lo ngại về độ bền và hiệu suất động cơ Từ ngày 1/6/2026, xăng E10 được phân phối đồng bộ nhằm giảm phát thải. Các chuyên gia khẳng định tỷ lệ ethanol 10% an toàn cho máy và không gây hao xăng đáng kể.

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối đồng bộ trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Lộ trình phối trộn và mục tiêu năng lượng bền vững

Theo Thông tư số 50 ban hành ngày 7/11/2025, các loại xăng thương phẩm phải được phối trộn thành xăng E10 trước khi đưa ra thị trường từ đầu tháng 6/2026. Riêng dòng xăng E5 RON92 vẫn được duy trì lưu hành đến hết năm 2030 để phục vụ nhu cầu của các phương tiện đời cũ.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), nhấn mạnh tại tọa đàm “Xăng sinh học: Hiểu đúng để dùng đúng” rằng mục tiêu cốt lõi của nhiên liệu sinh học là bảo vệ môi trường và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Việt Nam đã xây dựng nền tảng này từ Đề án 177 năm 2007 và tiếp tục hoàn thiện qua các giai đoạn thay thế xăng khoáng bằng xăng sinh học.

Khẳng định tính an toàn cho động cơ phương tiện

Nhiều người tiêu dùng vẫn bày tỏ lo ngại về việc ethanol có thể gây hại cho các chi tiết máy. Tuy nhiên, PGS.TS Lương Văn Vạn, Trưởng khoa Cơ khí Động lực tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, khẳng định băn khoăn này chưa có cơ sở khoa học đối với hầu hết các dòng xe đang lưu hành.

Theo phân tích của chuyên gia việc bổ sung ethanol không gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận hành hay độ bền động cơ. Ảnh: Khánh Ngọc.

Cụ thể, ethanol trong xăng E10 chỉ chiếm tỷ lệ 10% và sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Ethanol có chỉ số octane cao hơn xăng khoáng, hỗ trợ quá trình cháy diễn ra hiệu quả, hạn chế kích nổ và giảm khí thải độc hại. Về mức tiêu hao nhiên liệu, dù ethanol có nhiệt trị thấp hơn nhưng sự chênh lệch ở tỷ lệ 10% là rất nhỏ, hầu như không thể nhận thấy trong điều kiện vận hành thông thường.

Thị trường ổn định sau thời gian đầu triển khai

Ghi nhận tại khu vực TP. Cần Thơ, hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn ra bình thường sau một tuần triển khai đồng bộ E10. Ông Nguyễn Đăng Chinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ, cho biết rào cản lớn nhất hiện nay là tâm lý thói quen của người dùng thường ưu tiên xăng RON95.

Sau một tuần triển khai đồng bộ xăng E10 trên thị trường, phản hồi từ khách hàng được ghi nhận chủ yếu theo hướng tích cực. Ảnh: Khánh Ngọc.

Tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP. Cần Thơ, sản lượng tiêu thụ vẫn giữ mức ổn định. Các cửa hàng trưởng cho biết sau quá trình trải nghiệm thực tế, đa số khách hàng nhận thấy xe vận hành êm ái, không có sự khác biệt so với xăng khoáng truyền thống. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên duy trì thói quen bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo phương tiện vận hành tối ưu với mọi loại nhiên liệu sinh học.