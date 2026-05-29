Triều đại nhà Kroenke tại Arsenal: Từ sự phản đối đến đỉnh vinh quang Ngoại hạng Anh Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, gia đình Kroenke đã chứng minh sự đúng đắn khi kiên định đặt niềm tin vào Mikel Arteta, đưa Arsenal trở lại vị thế số một nước Anh.

Khi gia đình Kroenke chính thức tiếp quản Arsenal, giới chủ người Mỹ hiểu rằng họ đang nắm giữ một "gã khổng lồ ngủ quên" với tiềm năng khổng lồ. Từ vị thế bị phản đối dữ dội đến mức hình nộm của ông Stan Kroenke bị treo ngoài sân Emirates cách đây 5 năm, hai cha con tỷ phú Mỹ vừa qua đã cùng nhau bước lên bục vinh quang để nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh danh giá. Di sản của nhà Kroenke tại khu vực Bắc London hiện được ghi dấu rõ nét bằng một hành trình kiên định nhằm đánh thức sức mạnh nội tại của đội bóng.

Nhà Kroenke hái quả ngọt sau khi liên tục đổ tiền đầu tư vào Arsenal.

Vượt qua khủng hoảng niềm tin

Nhìn lại quá khứ, mối quan hệ giữa giới chủ Mỹ và cộng đồng người hâm mộ từng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Đỉnh điểm là làn sóng phẫn nộ vào mùa hè năm 2019 với bức thư phản đối gay gắt từ các hội cổ động viên, tiếp nối bởi sự cố tham gia dự án ly khai European Super League hai năm sau đó. Những biến động này từng khiến tương lai của nhà Kroenke tại London bị đặt dấu hỏi lớn.

Josh Kroenke thẳng thắn thừa nhận đó là một sai lầm quy mô lớn gây ra nhiều sự đau đớn. Tuy nhiên, chính áp lực từ người hâm mộ đã kéo ban lãnh đạo lại gần hơn với các giá trị cốt lõi, tạo tiền đề cho một cuộc cải tổ toàn diện từ thượng tầng đến sân cỏ.

Bước ngoặt Mikel Arteta và văn hóa nội bộ

Bước ngoặt thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Arsenal gắn liền với quyết định đặt niềm tin vào Mikel Arteta từ năm 2019. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thực hiện một cuộc thanh lọc lực lượng triệt để nhằm thay đổi sâu sắc văn hóa đội bóng. Josh Kroenke nhắc lại phép ẩn dụ về "con thuyền" của Arteta: tập trung phát hiện và loại bỏ những nhân tố ngầm cản trở tập thể, đảm bảo mọi thành viên đều đồng lòng chèo về một hướng duy nhất.

Arteta giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi.

Sự hoài nghi về mức độ chịu chi của nhà Kroenke cũng bị đập tan qua các quyết định chuyển nhượng mang tính chiến lược. Sau thất bại tại chung kết Europa League ở Baku, Arsenal đã bắt đầu xây dựng lại từ hàng thủ với William Saliba – trung vệ trẻ xuất sắc được chiêu mộ theo tư vấn của Per Mertesacker. Gần đây nhất, thương vụ bom tấn Declan Rice trị giá 105 triệu bảng đã khẳng định tham vọng vươn tầm thế lực bền vững của đội chủ sân Emirates.

Kỷ nguyên mới tại châu Âu

Chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh, chấm dứt 22 năm dài chờ đợi, là phần thưởng xứng đáng cho nền móng vững chắc mà gia đình Kroenke đã xây dựng. Josh Kroenke từng trải qua những giây phút căng thẳng tột cùng, từ việc quỳ gối xem VAR đến khoảnh khắc vội vã theo dõi lễ đăng quang ngay khi vừa hạ cánh xuống Denver.

Hiện tại, trước thềm trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain tại Budapest, giới chủ Mỹ đang hướng tới một kỷ nguyên thống trị lâu dài. Trong bối cảnh Pep Guardiola đã chính thức rời Manchester City, Arsenal đang đứng trước cơ hội vàng để thiết lập vị thế độc tôn tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.