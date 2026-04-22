Trình duyệt Chrome tại Việt Nam tích hợp chatbot Gemini: Nâng tầm đa nhiệm và bảo mật Google vừa chính thức triển khai mô hình Gemini 3.1 trên Chrome tại Việt Nam, mang đến khả năng tóm tắt văn bản nhanh chóng và tính năng bảo mật dữ liệu thông minh.

Google đã chính thức triển khai mô hình Gemini 3.1 trên trình duyệt Chrome dành cho người dùng tại Việt Nam. Đợt cập nhật này áp dụng đồng bộ cho các phiên bản trên máy tính (PC) và thiết bị iOS. Riêng đối với người dùng hệ điều hành Android, trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) này có thể được kích hoạt nhanh chóng thông qua thao tác nhấn giữ nút nguồn, giúp tối ưu hóa quá trình tìm kiếm và khai thác thông tin trực tuyến.

Tối ưu hóa hiệu suất qua tính năng đa nhiệm thông minh

Điểm nhấn quan trọng nhất của lần tích hợp này là sự xuất hiện của bảng bên (side panel). Công cụ này cho phép người dùng tương tác trực tiếp với Gemini để tóm tắt các nội dung văn bản dài hoặc giải đáp thắc mắc mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa các tab. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tác vụ như lập đề cương ôn tập, ghi nhớ các trang web đã truy cập hoặc xây dựng kế hoạch mua sắm chi tiết.

Khả năng đa nhiệm được nâng cấp giúp người dùng xử lý thông tin xuyên suốt. Bạn có thể yêu cầu AI lập bảng so sánh thông số sản phẩm hoặc tổng hợp lịch trình du lịch ngay trên cùng một giao diện trình duyệt, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian thao tác trên laptop.

Kết nối hệ sinh thái Google và khả năng biến đổi hình ảnh

Gemini trên Chrome không hoạt động độc lập mà liên kết chặt chẽ với các dịch vụ trong hệ sinh thái của Google như Gmail, Google Maps và YouTube. Người dùng có thể soạn thảo email nhanh hoặc tra cứu địa điểm ngay trong bảng bên khi đang xem các nội dung liên quan.

Đáng chú ý, tính năng Nano Banana 2 cho phép người dùng biến đổi và tạo mới hình ảnh thông qua các câu lệnh mô tả (prompt). Tính năng này hỗ trợ đắc lực cho các nhu cầu sáng tạo như phối hợp nội thất hoặc thiết kế hình ảnh minh họa nhanh chóng mà không cần sử dụng thêm các phần mềm bên thứ ba.

Củng cố hàng rào bảo mật và an toàn dữ liệu

Đi đôi với sự tiện dụng, Google cũng tăng cường các lớp bảo vệ để ngăn chặn các mối đe dọa kỹ thuật mới, đặc biệt là các cuộc tấn công chèn câu lệnh gián tiếp vào mô hình AI. Hệ thống được thiết kế để nhận diện và ngăn chặn các tác vụ có nguy cơ gây mất an toàn thông tin.

Đối với các tác vụ nhạy cảm như gửi email chứa thông tin cá nhân hoặc cập nhật lịch trình làm việc, trình duyệt luôn yêu cầu sự xác nhận thủ công từ người dùng. Google cho biết họ sử dụng các phương thức kiểm thử xâm nhập tự động và cập nhật dữ liệu liên tục để đảm bảo Gemini hoạt động trong môi trường duyệt web an toàn nhất cho người dùng Việt Nam.