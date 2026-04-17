Trợ lý ảo VinFast 3.0 trên VF Connect: Trò chuyện tự nhiên và cá nhân hóa giọng nói người thân Phiên bản trợ lý ảo mới nhất của VinFast thay đổi hoàn toàn cách tương tác trên xe điện nhờ khả năng nắm bắt ngữ cảnh, ghi nhớ thói quen và tùy chọn giọng nói cá nhân hóa.

Không còn dừng lại ở những câu lệnh khô cứng theo kịch bản, trợ lý ảo VinFast phiên bản 3.0 trên hệ sinh thái VF Connect đang tái định nghĩa trải nghiệm lái xe thông minh. Công nghệ mới tập trung vào khả năng tương tác tự nhiên, hiểu ngữ cảnh và cá nhân hóa sâu sắc, biến chiếc xe từ phương tiện di chuyển thuần túy thành người bạn đồng hành thực thụ.

Giao tiếp tự nhiên không cần câu lệnh mẫu

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên phiên bản 3.0 là khả năng hiểu và phản hồi theo ngữ cảnh hội thoại. Thay vì phải ghi nhớ các cấu trúc cố định như "Bật điều hòa 22 độ" hay "Mở bản đồ", người dùng có thể giao tiếp thoải mái như đang trò chuyện với người thật. Hệ thống có thể xử lý các câu hỏi mở như "Có quán cà phê nào yên tĩnh gần đây không?" hoặc thực hiện các yêu cầu phức tạp dựa trên thói quen cá nhân.

Trợ lý ảo VinFast 3.0 hỗ trợ người dùng vận hành xe qua giọng nói tự nhiên.

Hơn nữa, trợ lý ảo 3.0 có khả năng học hỏi và thích nghi. Những dữ liệu về lịch trình di chuyển, sở thích âm nhạc và gu giải trí được hệ thống ghi nhớ để đưa ra các gợi ý sát với nhu cầu thực tế của chủ xe qua từng hành trình.

Cá nhân hóa cảm xúc với tính năng nhân bản giọng nói

Một tính năng độc đáo khác giúp VinFast 3.0 ghi điểm với người dùng trẻ là khả năng nhân bản giọng nói. Chủ xe có thể lựa chọn giọng nói của người thân, bạn bè hoặc chính mình để làm giọng phản hồi của trợ lý ảo. Điều này mang lại sự gần gũi và thay đổi hoàn toàn tâm trạng của người lái, đặc biệt là trong những chuyến đi dài hoặc sau giờ làm việc căng thẳng.

Khả năng nhân bản giọng nói giúp tăng tính kết nối giữa người lái và phương tiện.

Nhờ lợi thế của xe điện, tính năng này không cố định mà liên tục được cập nhật qua phần mềm từ xa (OTA). Tốc độ phản hồi, độ chính xác và mức độ thông minh của hệ thống sẽ ngày càng hoàn thiện hơn theo thời gian mà người dùng không cần đến đại lý để nâng cấp.

Gói dịch vụ và khả năng tương thích

Hiện tại, trợ lý ảo VinFast 3.0 được tích hợp trên các dòng xe từ VF 6 đến VF 9 thông qua các gói dịch vụ VF Connect. Ngoài AI, người dùng còn được tiếp cận các tính năng an toàn và giải trí đa dạng như quản lý xe từ xa, cảnh báo xâm nhập, ứng dụng bản đồ Vietmap Live và kho ứng dụng giải trí Spotify, YouTube.

Gói dịch vụ Mức phí (đồng/năm) Đặc điểm nổi bật VF Connect Pro 799.000 Trợ lý ảo 3.0, Remote Control, Theft Alert VF Connect Premium 1.299.000 Bổ sung Vietmap Live, VF Connect Store VF Connect Prime 1.599.000 Đầy đủ tính năng cao cấp nhất

Việc nâng cấp trợ lý ảo lên phiên bản 3.0 cho thấy nỗ lực của VinFast trong việc bắt kịp xu hướng cá nhân hóa toàn cầu, biến không gian khoang lái thành một hệ sinh thái tương tác hai chiều thông minh và giàu cảm xúc.