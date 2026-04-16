Trợ lý Đinh Hồng Vinh dự kiến dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASIAD 20 Do lịch thi đấu ASIAD 20 trùng với ASEAN Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhiều khả năng sẽ giao quyền chỉ đạo đội trẻ cho ông Đinh Hồng Vinh thay HLV Kim Sang-sik.

Bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho một kịch bản nhân sự đặc biệt vào cuối năm 2026 khi hai đấu trường quan trọng là ASEAN Cup và ASIAD 20 dự kiến diễn ra trùng thời điểm từ tháng 9 đến tháng 10. Trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik phải ưu tiên tối đa cho đội tuyển quốc gia, trợ lý Đinh Hồng Vinh nổi lên như phương án hàng đầu để dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ tại sân chơi châu lục.

Chiến lược phân tách lực lượng cho mục tiêu dài hạn

Theo kế hoạch từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Cục Thể dục Thể thao, ASIAD 20 sẽ là cơ hội dành riêng cho các cầu thủ thuộc lứa tuổi U21 (sinh từ năm 2005 đến 2007). Việc trẻ hóa lực lượng tại một giải đấu tầm cỡ châu lục nhằm mục đích tích lũy kinh nghiệm và cọ xát đỉnh cao, thay vì đặt nặng áp lực thành tích ngay lập tức.

Đây được đánh giá là bước đi bài bản nhằm tạo nền tảng vững chắc cho các chiến dịch quan trọng trong tương lai như SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028. Việc để các cầu thủ trẻ đương đầu với những đối thủ mạnh nhất châu Á là phương pháp tối ưu để nâng cao bản lĩnh trận mạc.

Sự tin tưởng dành cho trợ lý Đinh Hồng Vinh

Về mặt chuyên môn, ông Đinh Hồng Vinh được đánh giá là lựa chọn phù hợp nhất để đảm bảo tính xuyên suốt. Với kinh nghiệm nhiều lần tạm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam và sự am hiểu sâu sắc triết lý của HLV Kim Sang-sik, ông Vinh sẽ giúp đội bóng duy trì được tính hệ thống trong lối chơi.

Đáng chú ý, chiến lược "tách đôi lực lượng" này vốn không mới khi từng được áp dụng hiệu quả tại ASIAD 19 năm 2023. Khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt đội hình trẻ tham dự, giúp nhiều nhân tố tiềm năng trưởng thành vượt bậc và trở thành trụ cột của các cấp độ đội tuyển sau này.

Nhìn chung, việc tái lập mô hình này vào năm 2026 không chỉ giúp giảm tải áp lực lịch thi đấu mà còn thể hiện tầm nhìn bền vững của bóng đá Việt Nam. Điều này cho phép HLV Kim Sang-sik tập trung hoàn toàn vào mục tiêu vô địch ASEAN Cup, trong khi lứa cầu thủ kế cận vẫn có môi trường chất lượng để phát triển.