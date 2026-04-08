Trợ lý Lee Jung Soo chính thức rời Đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận chấm dứt hợp đồng với trợ lý Lee Jung Soo. Vị chuyên gia người Hàn Quốc là cộng sự thân tín nhất của HLV Kim Sang Sik từ tháng 5/2024.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng với trợ lý Lee Jung Soo. Quyết định này được thực hiện dựa trên sự thống nhất chung giữa cá nhân vị chuyên gia người Hàn Quốc và VFF, đánh dấu một thay đổi nhân sự quan trọng trong thành phần ban huấn luyện của HLV trưởng Kim Sang Sik.

Trợ lý Lee Jung Soo chia tay các ĐTQG Việt Nam sau hơn một năm gắn bó.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2024, ông Lee Jung Soo được xem là "cánh tay phải" đắc lực của HLV Kim Sang Sik tại cả Đội tuyển Quốc gia và Đội tuyển U23 Việt Nam. Sự rời đi của ông khép lại hơn một năm gắn bó với nhiều dấu ấn chuyên môn trong quá trình xây dựng lối chơi cho bóng đá Việt Nam.

Dấu ấn trong các bài tập tình huống cố định

Trong suốt quá trình làm việc, ông Lee Jung Soo trực tiếp huấn luyện và xây dựng các phương án chiến thuật chuyên sâu. Đặc biệt, cựu danh thủ người Hàn Quốc được giao trọng trách phụ trách các bài tập tình huống cố định. Sự tỉ mỉ của ông trong việc rèn luyện các pha phạt góc và đá phạt đã giúp hàng công của đội tuyển Việt Nam cải thiện đáng kể khả năng dứt điểm, mang về nhiều bàn thắng quan trọng trong các giải đấu vừa qua.

Bên cạnh chuyên môn thuần túy, kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn của ông cũng là nguồn cảm hứng lớn cho các tuyển thủ. Những giáo án về khả năng di chuyển và chọn vị trí của một trung vệ đẳng cấp đã giúp hệ thống phòng ngự của đội tuyển có thêm những góc nhìn mới mẻ.

Di sản từ một tượng đài World Cup

Trước khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện, Lee Jung Soo là một tượng đài ở vị trí trung vệ của bóng đá Hàn Quốc. Người hâm mộ quốc tế vẫn nhớ đến ông như một ngôi sao rực sáng tại kỳ World Cup 2010. Trên đất Nam Phi năm đó, ông không chỉ phòng ngự xuất sắc mà còn trực tiếp ghi 2 bàn thắng quý giá vào lưới Hy Lạp và Nigeria, góp công lớn đưa Hàn Quốc lọt vào vòng 16 đội.

Đáng chú ý, đây cũng là giải đấu mà ông đã có màn so tài trực tiếp với siêu sao Lionel Messi khi Hàn Quốc nằm cùng bảng với Argentina. Những trải nghiệm đối đầu với các cầu thủ hàng đầu thế giới đã được ông tận tâm truyền đạt lại cho các cầu thủ Việt Nam trong suốt thời gian tại vị.

Khép lại chương ngắn ngủi nhưng đầy nhiệt huyết, VFF đã ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước những nỗ lực cùng kinh nghiệm quốc tế quý báu mà ông Lee Jung Soo đã đóng góp. Dù không còn đồng hành trên sân cỏ, những nền tảng chuyên môn mà ông để lại vẫn được xem là cơ sở quan trọng cho chặng đường phát triển sắp tới của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang Sik.