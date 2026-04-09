Trợ lý Lee Jung Soo rời tuyển Việt Nam: Tổn thất lớn ở các phương án bóng chết Truyền thông Indonesia nhận định việc chuyên gia Lee Jung Soo chia tay bóng đá Việt Nam là tổn thất khó bù đắp, đặc biệt ở khả năng dàn xếp các tình huống cố định.

Sự ra đi của trợ lý Lee Jung Soo đang để lại một khoảng trống lớn trong ban huấn luyện của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Theo nhận định từ tờ Super Ball (Indonesia), việc thiếu vắng vị chuyên gia người Hàn Quốc này là một tổn thất nghiêm trọng đối với đội tuyển Việt Nam, nhất là khi đội bóng đang nỗ lực cải thiện hiệu suất tại các đấu trường châu lục.

Chuyên gia Lee Jung Soo đã chia tay bóng đá Việt Nam.

Hợp đồng giữa ông Lee Jung Soo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức khép lại vào ngày 31/3. Ngay sau khi rời Hà Nội, vị trợ lý này đã quyết định chuyển sang Thái Lan để gia nhập câu lạc bộ Kanchanaburi tại giải vô địch quốc gia nước này. Quyết định này được xem là một bước ngoặt đáng kể đối với cấu trúc huấn luyện mà ông Kim Sang Sik đang xây dựng.

Dấu ấn chiến thuật từ các tình huống cố định

Trong quãng thời gian làm việc tại Việt Nam, ông Lee Jung Soo đã chứng minh được giá trị của một "kiến trúc sư" trong các pha bóng chết. Tờ báo Indonesia nhấn mạnh rằng ông chính là người trực tiếp lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng tình huống dàn xếp, giúp lối chơi của các cấp độ đội tuyển Việt Nam trở nên biến hóa và đa dạng hơn.

Thực tế, dấu ấn của ông Lee Jung Soo thể hiện rất rõ qua các con số thống kê và kết quả cụ thể:

Giành vị trí thứ ba tại giải U23 châu Á nhờ những pha dàn xếp đá phạt bài bản. Đội tuyển quốc gia: Giành chiến thắng quan trọng trước Malaysia với 3 bàn thắng đều xuất phát từ những tình huống đánh đầu.

Đặc biệt, với kinh nghiệm của một cựu trung vệ từng ghi bàn tại World Cup 2010, ông Lee đã truyền dạy kỹ năng không chiến và tư duy vị trí xuất sắc cho các cầu thủ Việt Nam. Sự rời đi của ông khiến đội tuyển mất đi một người thầy có khả năng biến các tình huống cố định thành vũ khí giải quyết trận đấu khi bế tắc.

Sự ổn định ở vị trí huấn luyện viên thủ môn

Mặc dù mất đi một trợ lý quan trọng ở mảng tấn công bóng chết, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể yên tâm phần nào khi VFF đã thành công trong việc giữ chân một nhân sự chủ chốt khác. Huấn luyện viên thủ môn Lee Woon Jae đã chính thức gia hạn hợp đồng đến năm 2027.

Việc giữ chân được huyền thoại Lee Woon Jae giúp duy trì sự ổn định trong khung gỗ và quá trình đào tạo thủ môn trẻ cho lộ trình dài hơi của đội tuyển. Tuy nhiên, nhiệm vụ tìm kiếm một người kế nhiệm xứng đáng cho vị trí của ông Lee Jung Soo vẫn là bài toán cấp thiết đặt ra cho huấn luyện viên Kim Sang Sik trong thời gian tới.