Trợ lý Luis Viegas rời CLB Công an Hà Nội: Dấu chấm hết cho cánh tay phải của Mano Polking CLB Công an Hà Nội xác nhận chia tay trợ lý Luis Viegas. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha rời đi sau những đóng góp chuyên môn và cả những tranh cãi về cá tính mạnh.

Luis Viegas, người được mệnh danh là "cánh tay phải" đắc lực của HLV Mano Polking, đã chính thức nói lời chia tay CLB Công an Hà Nội (CAHN). Quyết định này chấm dứt hành trình đầy thăng trầm của vị trợ lý người Bồ Đào Nha tại đội bóng ngành Công an, nơi ông để lại dấu ấn chuyên môn sâu sắc lẫn những khoảnh khắc bùng nổ cá tính trên sân cỏ.

Trợ lý HLV Luis Viegas đã nói lời tạm biệt với đội bóng thủ đô. Ảnh: CLB CAHN

Lời chia tay từ đội bóng thủ đô

Mới đây, trang chủ của CLB Công an Hà Nội đã phát đi thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp tác với ông Luis Viegas. Đại diện đội bóng gửi lời cảm ơn sâu sắc: "CLB Công an Hà Nội cảm ơn những đóng góp của Trợ lý HLV Luis Viegas trong suốt hành trình vừa qua. Cùng nhau, chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp và những cột mốc vinh quang đáng nhớ".

Sự rời đi của Viegas mang lại nhiều tiếc nuối cho ban huấn luyện, bởi ông vốn là gương mặt quen thuộc luôn song hành cùng HLV Mano Polking từ cấp độ Đội tuyển Thái Lan cho đến khi cập bến sân Hàng Đẫy. Trong mắt các đồng nghiệp, ông là một cộng sự có năng lực chuyên môn tốt, đóng vai trò hạt nhân trong quá trình xây dựng lối chơi tấn công hiện đại cho đội bóng.

Dấu ấn chuyên môn song hành cùng cá tính mạnh

Bên cạnh những đóng góp về mặt chiến thuật, Luis Viegas cũng được biết đến là vị trợ lý "ồn ào" bậc nhất V-League với cá tính cực kỳ nóng nảy. Trong suốt thời gian làm việc tại Việt Nam, ông không ít lần trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi gay gắt với tổ trọng tài.

Đỉnh điểm của những rắc rối kỷ luật diễn ra vào tháng 8/2025, khi Luis Viegas bị cấm chỉ đạo 2 trận do hành vi xúc phạm và gây áp lực lên trọng tài thứ 4 trong trận đấu với Becamex TPHCM. Sự cố này từng khiến trận đấu bị gián đoạn tới 5 phút, gây ra nhiều dư luận trái chiều về phong cách huấn luyện của ông.

Án phạt tại đấu trường châu lục

Không chỉ dừng lại ở sân chơi quốc nội, cá tính mạnh của vị trợ lý người Bồ Đào Nha còn lan sang đấu trường châu Á. Vào tháng 11/2025, tại giải AFC Champions League 2, Luis Viegas tiếp tục nhận thẻ đỏ trực tiếp sau những phản ứng thái quá với các vị "vua áo đen" trong cuộc đối đầu với CLB Macarthur (Úc).

Việc Luis Viegas rời đi được giới chuyên môn nhận định là một bước ngoặt quan trọng. Điều này không chỉ thay đổi nhân sự trong ban huấn luyện mà còn có thể giúp băng ghế chỉ đạo của CLB CAHN ổn định hơn về mặt hình ảnh, giảm thiểu những rắc rối không đáng có từ các phản ứng ngoài đường biên trong hành trình chinh phục các danh hiệu sắp tới.