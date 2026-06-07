Trời cao nguyên xanh tập 1: Lực lượng an ninh phá giải kế hoạch gây tiếng vang Tập đầu tiên của phim Trời cao nguyên xanh chính thức lên sóng VTV1, xoay quanh cuộc vây bắt nhóm phản động và hành trình bảo vệ an ninh tại lễ hội cao nguyên.

Bộ phim truyền hình "Trời cao nguyên xanh" chính thức ra mắt khán giả vào tối nay (6/7). Ngay trong tập mở màn, nội dung phim tập trung vào cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng an ninh và các tổ chức phản động đang âm mưu gây mất ổn định trật tự xã hội.

Triệt phá đường dây tán phát tài liệu phản động

Mở đầu tập 1 là phân cảnh vây bắt kịch tính một đối tượng thuộc nhóm phản động khi đang trên đường đi rải truyền đơn. Tại hiện trường, các chiến sĩ phòng An ninh đối nội đã thu giữ được nhiều tang vật và tài liệu quan trọng liên quan đến cái gọi là "Nhà nước tự trị". Những tài liệu này bước đầu đã hé lộ kế hoạch chi tiết của nhóm đối tượng nhằm chống phá chính quyền.

Các chiến sĩ phòng An ninh đối nội thu giữ nhiều tài liệu quan trọng của nhóm đối tượng phản động.

Qua phân tích của lãnh đạo cơ quan công an, các tổ chức phản động lưu vong hiện nay không từ thủ đoạn nào để móc nối và tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ các thế lực thù địch quốc tế. Dù phương thức hoạt động có thay đổi, mục tiêu cuối cùng của chúng vẫn chỉ là lợi ích cá nhân của những kẻ cầm đầu đứng sau giật dây.

Lãnh đạo cơ quan công an chỉ đạo phương án đấu tranh linh hoạt trước các thủ đoạn mới.

Lãnh đạo đơn vị nhấn mạnh, dù đối tượng là người Kinh hay người dân tộc thiểu số, thuộc tổ chức Fulro kiểu cũ hay mới, lực lượng công an cần nhìn rõ mục tiêu cốt lõi để đưa ra phương án đấu tranh linh hoạt, hiệu quả, tránh tư duy rập khuôn.

Cuộc thẩm vấn đối tượng giao hàng bí ẩn

Trong một diễn biến khác, lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng có hành vi đáng ngờ. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, người này tỏ ra bất hợp tác và liên tục phủ nhận trách nhiệm. Đối tượng bao biện rằng mình chỉ đang đi giao đồ cho người khác và hoàn toàn không biết gì về nội dung bên trong chiếc hộp chứa tài liệu bí ẩn.

Đối tượng tỏ ra bất hợp tác và liên tục chối tội trong quá trình thẩm vấn.

Từ những tài liệu thu thập được, lực lượng an ninh đã xác định được một "kế hoạch gây tiếng vang". Theo đó, các đối tượng tội phạm dự định nhắm vào các lễ hội tập trung đông người dân và du khách để thực hiện các hoạt động phá hoại. Mục đích của chúng là tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trên không gian mạng và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Cán bộ công an triển khai lực lượng khóa mục tiêu tại khu vực lễ hội.

Tại một lễ hội địa phương, các trinh sát đã nhanh chóng triển khai lực lượng và khóa mục tiêu là một phụ nữ đang đứng phía trái nhà rông. Mọi hoạt động của đối tượng này đang được giám sát chặt chẽ để kịp thời ngăn chặn các hành vi quá khích.

Tập 1 của bộ phim "Trời cao nguyên xanh" sẽ phát sóng vào lúc 21h00 ngày 6/7 trên kênh VTV1.