Trời cao nguyên xanh Tập 1: Phân tích chiến thuật triệt phá mạng lưới phản động ngầm Tập mở màn của loạt phim hình sự Trời cao nguyên xanh gây ấn tượng với quy trình nghiệp vụ an ninh sắc bén, bóc tách phương thức hoạt động tinh vi của các tổ chức chống phá tại địa bàn chiến lược.

Tập 1 của bộ phim hình sự Trời cao nguyên xanh mở đầu bằng bối cảnh tại Việt An, nơi Thiếu tướng Trần Phương (NSƯT Trọng Hải) tham dự lễ trao nhà tình nghĩa cho bà con địa phương. Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội với 18 căn nhà được bàn giao trong đợt đầu (thuộc kế hoạch 200 căn), mà còn là dịp để lãnh đạo ngành an ninh rà soát lại tình hình địa bàn sau nhiều biến động.

Diện mạo mới của các tổ chức phản động lưu vong

Theo phân tích của Thiếu tướng Trần Phương và Đại tá Đặng Hà (NSƯT Phú Kiên), phương thức hoạt động của các tổ chức phản động, dù là Fulro kiểu cũ hay mới, đều đã có sự thay đổi về mặt thủ đoạn nhưng bản chất trục lợi vẫn giữ nguyên. Chúng tận dụng sự hỗ trợ tài chính từ các thế lực bên ngoài để lôi kéo các đối tượng thoái hóa, biến chất.

Điểm đáng chú ý trong công tác đấu tranh lần này là yêu cầu về sự linh hoạt, tránh tư duy rập khuôn. Thiếu tướng Phương nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ trẻ lăn xả bám địa bàn, những người đã giúp kiểm soát tình hình trước những "cơn bão" chực chờ bùng nổ từ 4 năm trước cho đến nay.

Quy trình bóc gỡ mắt xích Nguyễn Phương Trung

Hồi ức về các vụ án trọng điểm cho thấy sự quyết liệt của lực lượng an ninh. Đối tượng Nguyễn Phương Trung bị bắt giữ sau thời gian dài theo dõi chặt chẽ. Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm dao, điện thoại và các hộp tài liệu quan trọng. Dù ban đầu đối tượng ngoan cố khẳng định chỉ là người giao hàng thuê và không biết mặt kẻ chỉ đạo, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trung đã phải cúi đầu nhận tội.

Lời khai của Trung hé lộ một phần chiến thuật phát tán thông tin: nhận tài liệu qua mạng, in ấn và rải truyền đơn tại các khu vực đông người như chợ, trung tâm thương mại và rạp chiếu phim nhằm tạo tâm lý hoang mang trong dư luận.

Cuộc vây bắt kịch tính và mắt xích Y Lanh

Tại một lễ hội buôn làng, Đại úy Quang Tuấn (Xuân Phúc) và đồng đội phát hiện Y Lanh – một phụ nữ địa phương có biểu hiện nghi vấn. Khi bị truy đuổi, Y Lanh định tiêu hủy tài liệu bằng cách đốt nhà nhưng vô tình gây ra hỏa hoạn và bị kẹt trong đám cháy. Lực lượng an ninh đã kịp thời cứu nạn, đồng thời thu giữ lượng lớn bằng chứng kỹ thuật quan trọng.

Kết quả giám định cho thấy tài liệu của Y Lanh và Nguyễn Phương Trung hoàn toàn trùng khớp, khẳng định đây là một tổ chức có phân công vai trò chặt chẽ. Đặc biệt, nhóm này còn tự thống kê "thành tích" phá hoại bao gồm vụ cháy nhà ngày 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh và vụ nổ kho bạc tại Bình Dương.

Mô hình hoạt động dạng "đa cấp" biến tướng

Trung tá Phạm Minh (Hà Việt Dũng) nhận định, tổ chức này hoạt động theo mô hình đa cấp phân nhánh. Các đối tượng cấp dưới chỉ biết người trực tiếp quản lý mình một cấp, nhằm bảo vệ tuyệt đối danh tính kẻ cầm đầu. Nếu một mắt xích bị bắt, toàn bộ hệ thống vẫn có thể duy trì hoạt động mà không bị lộ diện đầu não.

Với kỹ năng "cắt đuôi" chuyên nghiệp của Y Lanh và sự ngoan cố của Trung, cuộc đấu trí giữa lực lượng an ninh và những kẻ đứng sau giật dây hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Tập 2 của Trời cao nguyên xanh sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21h ngày 7/7 trên kênh VTV1.