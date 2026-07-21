Trời cao nguyên xanh tập 10: Phát hiện vali thuốc nổ sau màn truy bắt nghẹt thở Tập 10 bộ phim Trời cao nguyên xanh chứng kiến bước ngoặt quan trọng khi lực lượng công an thu giữ vali thuốc nổ của nhóm phản động. Song song đó, chân dung mục sư Trung dần lộ diện với những nghi vấn về vai trò cầm đầu tổ chức ngầm tại địa phương.

Tập 10 của bộ phim truyền hình "Trời cao nguyên xanh" đẩy kịch tính lên cao trào với cuộc đối đầu trực diện giữa lực lượng chức năng và nhóm đối tượng phản động. Điểm nhấn quan trọng nhất là việc phát hiện kho vũ khí nguy hiểm, mở ra những manh mối mới về tổ chức TN13 từng hoạt động tại vùng Tây Nguyên.

Xung đột tư tưởng và bảo tồn giá trị văn hóa

Mở đầu tập phim là cuộc đối thoại căng thẳng giữa Già Rin và ông Lok xoay quanh số phận của bộ cồng chiêng cổ. Ông Lok nỗ lực thuyết phục Già Rin chuyển bảo vật này về bảo tàng tỉnh hoặc sử dụng tủ bảo quản chuyên dụng để tránh hư hại. Tuy nhiên, Già Rin bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc khi ông Lok dần rời xa các giá trị truyền thống để theo đuổi tín ngưỡng mới.

Cuộc đối thoại bộc lộ những rạn nứt trong quan điểm về bảo tồn văn hóa giữa Già Rin và ông Lok.

Già Rin đưa ra điều kiện: chỉ hiến tặng bộ chiêng nếu ông Lok giải quyết được mâu thuẫn giữa già làng và cộng đồng tín đồ. Đáp lại, ông Lok khẳng định quyền tự do tín ngưỡng và từ chối can thiệp, cho rằng người dân cần thay đổi nếp sống cũ để thoát nghèo. Sự bất đồng này cho thấy ranh giới mong manh giữa việc giữ gìn bản sắc và xu hướng thay đổi niềm tin trong đời sống bản địa.

Nghi vấn về vai trò của mục sư Trung

Mục sư Trung trở thành tâm điểm của các cuộc điều tra khi những biểu hiện bất thường dần lộ diện. Theo thông tin từ A Briu, các bài giảng đạo của mục sư này tuy không trực tiếp chống phá chính quyền nhưng lại chứa đựng những thông điệp ẩn ý, dễ gây hiểu lầm cho người dân. Minh đã bắt đầu nghiên cứu kỹ hồ sơ của vị mục sư này để xác định liệu đây có phải là kẻ cầm đầu nhóm phản động hay không.

Mục sư Trung kiên quyết tự lực cánh sinh trong việc giành quỹ đất xây dựng nơi thờ tự.

Đáng chú ý, trong số những người tham gia nhóm của mục sư Trung có cả những đối tượng từng thuộc tổ chức Fulro. Sự thao túng tâm lý khéo léo khiến một bộ phận dân làng, tiêu biểu là A Bơn, trở nên cực đoan, sẵn sàng xua đuổi cán bộ công an và tin rằng chỉ có những tổ chức phi lợi nhuận bên ngoài mới thực sự giúp đỡ họ.

Chiến thuật tiếp cận dân làng của Tuấn

Trước sự kỳ thị và phản ứng gay gắt từ bà con, Tuấn đã phải thay đổi hoàn toàn phương thức làm việc. Thay vì điều tra trực diện, anh chọn cách hỗ trợ đời sống thiết thực như sửa sang mái nhà cho Già Rin và các hộ gia đình. Anh cũng tận dụng kiến thức y học để chữa bệnh bằng thuốc nam và xây dựng niềm tin thông qua việc gần gũi với trẻ em trong làng.

Tuấn thay đổi chiến thuật tiếp cận nhằm hóa giải sự hiểu lầm của bà con dân làng.

Một chi tiết kỹ thuật đáng chú ý được hé lộ: biểu hiện đầu rắn trên cán dao mà Tuấn tìm được chính là ký hiệu của nhóm TN13 thuộc tổ chức Fulro 3 trước đây. Việc nhóm đối tượng sử dụng vật dụng này cho thấy âm mưu lôi kéo hoặc cảnh cáo Già Rin – người từng tham gia nhưng đã sớm giác ngộ và rời bỏ tổ chức này.

Cuộc truy bắt kịch tính và vali thuốc nổ

Cao trào của tập phim diễn ra khi Minh và đồng đội nhận được tin báo về sự xuất hiện của A Gôn, đối tượng bị tình nghi cầm đầu nhóm tội phạm. Một cuộc truy đuổi quy mô đã được triển khai với sự hỗ trợ từ lực lượng công an địa phương.

Cuộc vây bắt diễn ra quyết liệt trong địa hình rừng núi hiểm trở.

Trong quá trình vật lộn, một nhóm người có vũ trang bất ngờ xuất hiện tấn công lực lượng chức năng để giải vây cho đồng bọn. Dù đối tượng cầm vali đen đã tẩu thoát, nhưng sự quyết liệt của Tuấn và Hiếu đã khiến chúng phải bỏ lại tang vật. Kết quả kiểm tra cho thấy bên trong chiếc vali chứa một lượng lớn thuốc nổ, minh chứng cho âm mưu phá hoại nghiêm trọng của tổ chức này.

Tập phim khép lại với những lo ngại về sự an toàn của Già Rin và sự lôi kéo thanh niên trong làng vào con đường phạm pháp. Tập 11 của "Trời cao nguyên xanh" dự kiến phát sóng vào lúc 21h ngày 21/7 trên kênh VTV1 sẽ tiếp tục giải đáp những diễn biến tiếp theo của vụ án.