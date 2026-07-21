Trời cao nguyên xanh tập 11: Nỗ lực đưa điện về làng Tơ Rơi của Tuấn Tập 11 chứng kiến cuộc đối thoại chiến thuật giữa Tuấn và ông Lok về dự án kéo điện lưới, cùng những diễn biến phức tạp về tranh chấp đất đai và an ninh tại khu vực làng Tơ Rơi.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Trời cao nguyên xanh tập 11, nhân vật Tuấn đã chủ động tìm gặp ông Lok để đàm phán về một dự án hạ tầng quan trọng. Mục tiêu của Tuấn là tận dụng uy tín và tiếng nói của ông Lok để thúc đẩy việc kéo điện lưới về làng Tơ Rơi, qua đó cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cư dân bản địa.

Cuộc đối thoại chiến thuật giữa Tuấn và ông Lok

Dù ban đầu ông Lok đưa ra những lời từ chối khéo léo, Tuấn đã vận dụng kỹ năng thuyết phục sắc bén để xoay chuyển tình thế. Anh nhấn mạnh rằng việc đưa ánh sáng về làng không chỉ là chủ trương thiết thực của Nhà nước mà còn là cơ hội để ông Lok khẳng định vị thế và sự minh mẫn của mình trước dân làng.

Tuấn khẳng định: "Nếu như ông lên tiếng thì vầng hào quang của ánh điện đó sẽ thuộc về ông. Người khôn ngoan như ông chắc chắn sẽ hiểu ý của tôi". Lời khẳng định này đánh vào tâm lý và vai trò thủ lĩnh tinh thần của ông Lok tại địa phương, tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình đàm phán.

Nút thắt về hạ tầng tôn giáo và quỹ đất xã

Song song với vấn đề điện lưới, tập 11 còn khai thác sâu vào thực trạng thiếu hụt nơi sinh hoạt tôn giáo tại làng Tơ Rơi. Qua cuộc trò chuyện với mục sư Trung, Tuấn được biết bà con hiện phải sinh hoạt tại nhà riêng của mục sư do chưa được cấp đất xây dựng nhà thờ. Dù hội thánh đã chủ động vận động kinh phí và xin cấp đất, nhưng khu vực dự kiến lại đang bị xã sử dụng làm kho phân bón.

Mục sư Trung bày tỏ mong muốn Tuấn sẽ là cầu nối để phản ánh vấn đề này lên lãnh đạo xã, nhằm tìm kiếm một phương án nhường đất hoặc đổi vị trí phù hợp, giúp bà con ổn định đời sống tâm linh.

Triết lý giữ đất và những dấu hiệu bất ổn an ninh

Một điểm nhấn quan trọng khác là bài học về pháp luật và ý thức bảo vệ làng bản của ông Lok dành cho thế hệ trẻ. Khi A Dũi có hành vi thiếu kiểm soát với cán bộ, ông Lok đã nghiêm khắc phê phán tư duy bạo lực. Ông đưa ra lời khuyên sâu sắc về việc đấu tranh đúng pháp luật: "Làng sẽ không mất khi người ngoài mạnh hơn, mà sẽ mất khi người trong làng bắt đầu hành động theo ý muốn của người ngoài".

Trong khi đó, lực lượng an ninh đã phát hiện những dấu hiệu bất thường từ một nhóm đối tượng lạ thường xuyên theo dõi nhà Vân. Dù chưa có hành vi phạm tội rõ ràng như đột nhập hay xâm phạm tài sản, nhưng sự hiện diện âm thầm của nhóm này đang đặt khu vực vào trạng thái cảnh giác cao độ. Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 11 phát sóng lúc 21h00 ngày 21/7 trên kênh VTV1.