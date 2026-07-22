Trời cao nguyên xanh tập 11: Tuấn nỗ lực đưa điện về làng Tơ Rơi trước vòng vây âm mưu Tập 11 chứng kiến quyết tâm của Tuấn trong việc cải thiện đời sống bà con làng Tơ Rơi, song song với đó là những diễn biến phức tạp từ tàn dư tổ chức Fulro. Những nút thắt về đất đai và tôn giáo đang trở thành rào cản lớn nhất cho dự án đưa điện về bản.

Trong tập 11 của bộ phim "Trời cao nguyên xanh", trọng tâm câu chuyện xoay quanh nỗ lực của Tuấn trong việc thực hiện dự án đưa điện lưới về làng Tơ Rơi. Đây không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là một cuộc đấu tranh dân vận khốc liệt khi những mâu thuẫn về đất đai và sự can thiệp của các thế lực ngầm đang dần lộ diện.

Sự trỗi dậy của các thế lực ngầm tại làng Tơ Rơi

Sau vụ tấn công Tuấn, A Dũi tỏ ra lo lắng và được A Lang dẫn đến gặp ông Lok để xin giúp đỡ. Tại đây, A Lang đã tặng ông Lok một chiếc cồng chiêng cổ nhằm tranh thủ sự ủng hộ. Đáng chú ý, A Lang không ngần ngại thể hiện tư tưởng cực đoan khi cho rằng bạo lực là cách duy nhất để chống lại việc chính quyền lấy đất của làng.

Qua cuộc trò chuyện, A Lang thừa nhận mình đang xây dựng một "lực lượng" trong rừng để chuẩn bị cho những kế hoạch lớn. Theo nhận định từ cơ quan an ninh, đây chính là những tàn dư của tổ chức Fulro đang âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tại khu vực Tơ Rơi. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Tuấn trong việc bám sát địa bàn và tạo dựng lòng tin với bà con thông qua những trụ cột tinh thần như Già Rin.

Trời cao nguyên xanh - Tập 11: Tuấn quyết đưa điện về làng dù gặp nhiều trở ngại - Ảnh 1.

Trời cao nguyên xanh - Tập 11: Tuấn quyết đưa điện về làng dù gặp nhiều trở ngại - Ảnh 2.

Trời cao nguyên xanh - Tập 11: Tuấn quyết đưa điện về làng dù gặp nhiều trở ngại - Ảnh 3.

Bài toán đưa điện về bản và những rào cản lợi ích

Tuấn xác định việc đưa điện về làng Tơ Rơi là chìa khóa để cải thiện đời sống người dân và xóa tan những hoài nghi. Tuy nhiên, khi đề nghị ông Lok hỗ trợ, Tuấn đã vấp phải sự dè chừng. Ông Lok cảnh báo về những tin đồn liên quan đến việc người nhà Chủ tịch xã Cường đang âm thầm thu gom đất để làm du lịch. Nếu điện về, khu vực này sẽ biến đổi, làm xáo trộn cuộc sống nguyên bản của làng.

Dù Tuấn khẳng định việc kéo điện là chủ trương đúng đắn và cấp bách, nhưng thực tế bản thân ông Lok cũng có những toan tính riêng về đất đai. Ông Lok đã trực tiếp gặp Chủ tịch Cường để nhờ tác động tới cán bộ địa chính, tạo nên một mạng lưới lợi ích chồng chéo khó gỡ.

Trời cao nguyên xanh - Tập 11: Tuấn quyết đưa điện về làng dù gặp nhiều trở ngại - Ảnh 4.

Trời cao nguyên xanh - Tập 11: Tuấn quyết đưa điện về làng dù gặp nhiều trở ngại - Ảnh 5.

Mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và nhu cầu tôn giáo

Tại trụ sở xã, Tuấn chứng kiến cuộc gặp giữa Mục sư Trung và Chủ tịch Cường. Mục sư Trung đại diện cho hơn 300 tín đồ ký đơn yêu cầu trả lại khu đất gần suối IA-Krông mà xã đang mượn làm kho nông nghiệp để xây dựng nhà thờ. Tuy nhiên, Chủ tịch Cường bác bỏ yêu cầu này với lý do khu đất thuộc tài sản Nhà nước và đang phục vụ lợi ích chung của toàn xã.

Chủ tịch Cường cũng tiết lộ với Tuấn rằng, những tin đồn về việc ông móc ngoặc với doanh nghiệp thu gom đất thực chất là đòn tâm lý để gây sức ép. Những đối tượng xấu đang lợi dụng việc chậm trễ đưa điện về làng để đổ lỗi cho chính quyền, từ đó thao túng tâm lý bà con.

Trời cao nguyên xanh - Tập 11: Tuấn quyết đưa điện về làng dù gặp nhiều trở ngại - Ảnh 6.

Trời cao nguyên xanh - Tập 11: Tuấn quyết đưa điện về làng dù gặp nhiều trở ngại - Ảnh 7.

An ninh thắt chặt và những bí ẩn chưa có lời giải

Bên cạnh cuộc chiến dân vận, cơ quan an ninh cũng đang điều tra nhóm đối tượng lạ mặt theo dõi nhà Vân. Dù chưa có dấu hiệu phạm tội rõ ràng, nhưng việc camera an ninh bị hacker xâm nhập cho thấy một âm mưu tinh vi đang được thực hiện. Trong khi đó, tung tích của A Briu vẫn là một ẩn số lớn, khiến làng Tơ Rơi không ngớt những lời đồn đoán ác ý.

Tuấn càng quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc để đưa điện về làng, bởi anh hiểu rằng ánh sáng điện không chỉ thắp sáng bản làng mà còn là cách hiệu quả nhất để đập tan những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu.

Trời cao nguyên xanh - Tập 11: Tuấn quyết đưa điện về làng dù gặp nhiều trở ngại - Ảnh 8.

Trời cao nguyên xanh - Tập 11: Tuấn quyết đưa điện về làng dù gặp nhiều trở ngại - Ảnh 9.

Đón xem những diễn biến kịch tính tiếp theo trong tập 12 của "Trời cao nguyên xanh", phát sóng vào lúc 21h ngày 22/7 trên kênh VTV1.