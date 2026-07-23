Trời cao nguyên xanh tập 12: Tuấn phát hiện hang ổ nhóm phản động A Gôn Tập 12 chứng kiến bước ngoặt khi Tuấn xác định được vị trí ẩn náu của nhóm A Gôn tại vùng biên. Song song đó, chuyên án đánh bom ghi nhận tiến triển mới từ lời khai của đối tượng Trần Văn Thịnh.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Trời cao nguyên xanh tập 12, những mâu thuẫn tại làng Tơ Rơi dần được đẩy lên cao trào khi các kế hoạch đưa điện về bản và xây dựng nhà thờ gặp phải sự phản đối. Cùng lúc đó, lực lượng an ninh đã có những bước tiến quan trọng trong việc bóc tách mắt xích liên quan đến vụ đánh bom chấn động.

Xung đột lợi ích và nỗ lực ổn định lòng dân tại làng Tơ Rơi

Tại cuộc họp với người dân làng Tơ Rơi, Chủ tịch xã Cường đã trực tiếp bác bỏ những tin đồn thất thiệt về việc người nhà ông thâu tóm đất đai lập trang trại. Với sự xác nhận từ Tuấn, ông Cường đã đưa ra các văn bản chứng minh sự trong sạch của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nảy sinh khi cán bộ xã thông báo kế hoạch kéo điện từ trạm biến áp hạ thế.

Chủ tịch xã Cường đối chất với người dân làng Tơ Rơi về các tin đồn thất thiệt.

Mặc dù việc đưa điện về làng nhận được sự ủng hộ từ mục sư Trung, nhưng yêu cầu giải phóng mặt bằng để lấy đất xây nhà thờ lại vấp phải làn sóng phản đối gay gắt. Già Rin nhấn mạnh rằng mọi quyết định phải vì lợi ích chung của cộng đồng chứ không phải vì một nhóm người cụ thể. Điều này khiến mục sư Trung không hài lòng và cho rằng Già Rin đang dùng uy tín để lôi kéo dân làng theo hướng lạc hậu.

Sự khác biệt trong quan điểm giữa Già Rin và mục sư Trung gây ra căng thẳng trong nội bộ làng.

Trước tình hình phức tạp, Tuấn đã đưa ra giải pháp dung hòa: ủng hộ việc xây nhà thờ nhưng đề xuất sử dụng vị trí khác thay vì mảnh đất đang làm kho chứa giống và phân bón của làng. Bên cạnh áp lực công việc, Tuấn còn nhận được cảnh báo từ Y Liên về những âm mưu hãm hại nhắm vào anh, buộc anh phải thận trọng hơn trong mọi hành động.

Lộ diện mắt xích quan trọng trong vụ án đánh bom

Trên phương diện an ninh, Tú và các đồng đội đã tìm ra chủ nhân cũ của chiếc xe được sử dụng trong vụ đánh bom. Qua xác minh, đối tượng Trần Văn Thịnh – một chủ thầu xây dựng đang nợ nần chồng chất – đã bị đưa về trụ sở để làm rõ. Thịnh thừa nhận từng sử dụng chiếc xe này để mua dây điện chịu nhiệt, loại vật liệu trùng khớp với thiết bị chế tạo bom đã bị vô hiệu hóa trước đó.

Đối tượng Trần Văn Thịnh khai báo về quá trình mua vật liệu và sử dụng phương tiện liên quan đến vụ án.

Lời khai của Thịnh hé lộ một nhân vật tên Thành và mối liên hệ bất thường với Đinh Híp tại làng Tơ Rơi. Lực lượng chức năng nhận định Thịnh có khả năng đang bị khống chế do áp lực tài chính. Minh đã chỉ đạo Thắng tại xã IA-Krông phải theo dõi sát sao mọi di biến động của nhóm đối tượng, đồng thời chuẩn bị phương án tác chiến nhưng tuyệt đối không được manh động khi chưa có lệnh.

Tuấn tiếp cận hang ổ của nhóm phản động A Gôn

Dù được yêu cầu tạm dừng kế hoạch tìm kiếm A Briu để tập trung nắm địa bàn, Tuấn và đồng đội vẫn âm thầm trinh sát và phát hiện ra nơi ẩn náu của nhóm A Gôn. Khu vực này nằm ở vị trí hiểm trở gần biên giới, có nhiều lối mở và đủ sức chứa hàng trăm người trong thời gian dài.

Vị trí ẩn náu của nhóm đối tượng được xác định tại khu vực rừng núi hiểm trở gần biên giới.

Sự nhạy bén của tên cầm đầu A Gôn đã khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Hắn cảm nhận được điều bất thường và ra lệnh cho đàn em tăng cường tuần tra, sẵn sàng bắt giữ hoặc xử lý bất kỳ ai xâm nhập khu vực rừng này. Tuấn hiện đang đứng trước thử thách lớn khi phải thu thập thêm thông tin mà không để lộ hành tung trước sự canh phòng cẩn mật của kẻ thù.