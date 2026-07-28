Trời cao nguyên xanh tập 13: Vân bị truy đuổi kịch tính khi âm thầm đi tìm Tuấn Tập 13 phim Trời cao nguyên xanh diễn biến dồn dập khi kế hoạch của nhóm phản động dần lộ diện, Vân đối mặt nguy hiểm tại bản làng và Tuấn bị đe dọa.

Tập 13 bộ phim Trời cao nguyên xanh tiếp tục đẩy kịch tính lên cao khi lực lượng an ninh phát hiện nhiều dấu vết phức tạp liên quan đến tổ chức phản động tại địa bàn biên giới. Cùng lúc đó, nhân vật Vân khi âm thầm đến làng Tơ Rơi thăm người yêu đã rơi vào tình huống nguy hiểm, bị nhóm người lạ mặt truy đuổi quyết liệt.

Diễn biến an ninh phức tạp và âm mưu của nhóm phản động

Trong cuộc gặp gỡ giữa Minh và ông Lok, cả hai đã cùng nhìn lại những ngày đầu cán bộ đến địa phương công tác. Ông Lok nhấn mạnh sự chân thành là chìa khóa duy nhất để tạo dựng niềm tin với đồng bào. Đồng thời, ông dành lời khen cho Tuấn nhờ những đóng góp thiết thực như kéo điện về từng hộ dân tại làng Tơ Rơi, giúp đỡ sinh hoạt và chữa bệnh cho bà con.

Tuy nhiên, tình hình an ninh khu vực đang chuyển biến vô cùng phức tạp. Minh bất ngờ phát hiện con gái mình bị đối tượng lạ mặt tiếp cận. Qua xác minh, kẻ này có mối liên hệ với tổ chức phản động. Kết hợp thông tin trinh sát từ Tuấn về đối tượng A Híp và vụ mất tích của A Briu, lực lượng chức năng đã xác định được khu lán trại có trang bị vũ khí, hoạt động bài bản ở vùng rừng biên giới.

Minh nhận định nhóm này hoạt động theo mô hình mắt xích khép kín nhằm bảo mật thông tin. Anh chỉ đạo các mũi trinh sát tập trung rà soát các điểm trung chuyển tiềm ẩn, đặc biệt là những khu du lịch sinh thái tư nhân giáp ranh khu vực khoanh vùng.

Vân gặp nguy hiểm khi tìm đến làng Tơ Rơi

Ở một diễn biến khác, mẹ Vân giới thiệu Phong, một thạc sĩ thủy điện kiêm nhà đầu tư bất động sản, cho con gái. Khi Phong đề xuất đưa mẹ Vân đi khảo sát thực tế các khu đất tiềm năng tại IA-Krông, Vân đã chủ động đi cùng để nhân cơ hội ghé thăm Tuấn.

Khi tới làng Tơ Rơi, Vân không thể liên lạc được với Tuấn. Trong lúc đi tìm người yêu quanh khu vực nhà Già Rin, cô bất ngờ bị ba thanh niên lạ mặt bám theo và rượt đuổi. Hoảng loạn chạy trốn, Vân vô tình chạy vào nhà ông Lok cầu cứu. Nhìn thấy ông Lok, ba kẻ truy đuổi liền cúi đầu chào rồi rút lui, để lại nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa ông Lok và các đối tượng này.

Mâu thuẫn gia tăng giữa A Lang và Tuấn

Cùng thời điểm đó ở trong rừng, Tuấn kịp thời phát hiện và cứu Y Liên khi cô bị rắn cắn bên bờ suối. Tuy nhiên, sự việc này dường như có sự dàn xếp từ trước khi một kẻ ẩn nấp từ xa đã cố tình quan sát hành động của Tuấn.

Tại bệnh viện, A Lang không những không cảm ơn mà còn trút giận lên Tuấn, đổ lỗi cho anh làm xáo trộn cuộc sống yên bình của dân làng và đe dọa yêu cầu Tuấn phải rời khỏi địa phương. Sự bất hợp tác và thái độ gay gắt của A Lang báo hiệu những khó khăn tiếp theo cho lực lượng chức năng trong hành trình giữ gìn an ninh bản làng.