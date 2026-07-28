Trời cao nguyên xanh tập 14: Mâu thuẫn bất ngờ trong tổ chức phản động và thân phận ông Lok Trời cao nguyên xanh tập 14 hé lộ ông Lok là thành viên tổ chức phản động, song ông bất ngờ mâu thuẫn với đồng bọn về mục đích tối thượng là nhà nước tự trị.

Tập 14 của bộ phim Trời cao nguyên xanh mang đến những tình tiết gay cấn khi ông Lok chính thức lộ diện là thành viên thuộc một tổ chức phản động. Tuy nhiên, nội bộ nhóm người này lại phát sinh mâu thuẫn gay gắt do ông Lok không đồng ý với phương án triển khai kế hoạch mà họ đưa ra.

Thân phận thật và quá khứ nhiều biến cố của ông Lok

Trích đoạn giới thiệu tập 14 cho thấy ông Lok bắt đầu lợi dụng uy tín cá nhân để dẫn dắt các già làng đứng lên đấu tranh. Ông thuyết phục dân làng Tơ Rơi đồng ý xóa bỏ những tập tục bị coi là lỗi thời mà Già Rin giữ gìn bấy lâu nay. Ông Lok nhấn mạnh rằng cả người theo Chúa lẫn người theo Giàng đều hướng về gốc rễ đức tin, đồng thời cho rằng các tập tục cũ cần thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trước những hoạt động bất thường, ông Lok đã rơi vào tầm ngắm của cơ quan an ninh. Vốn là người có tiếng nói trong cộng đồng và từng tiếp xúc với Trung tá Minh, lai lịch của ông Lok chứa đựng nhiều biến cố. Ông từng nhận học bổng từ một tổ chức phi chính phủ để ra nước ngoài tu nghiệp. Đến cuối năm 2014, con trai ông bị lôi kéo vượt biên rồi qua đời ở bên kia biên giới. Sau biến cố đau thương đó, ông xin thôi việc và trở về làng sống kín tiếng.

Mâu thuẫn trong tổ chức phản động và mục đích thực sự

Dù sống ẩn dật, ông Lok thực chất đã gia nhập tổ chức phản động. Trong cuộc gặp bí mật với thành viên tổ chức, ông thẳng thắn thể hiện sự bất đồng quan điểm về cách thức thực hiện kế hoạch. Khi đối phương dùng chiêu bài cắt nguồn tài trợ tài chính để đe dọa, ông Lok vẫn quyết không nhượng bộ.

Ông Lok khẳng định tiền bạc chỉ là công cụ chứ không phải mục đích cuối cùng. Mục đích tối thượng mà ông hướng tới chính là lời hứa về một nhà nước tự trị.

Rạn nứt tình cảm giữa Vân và Tuấn

Bên cạnh những diễn biến căng thẳng về an ninh, tập 14 còn xoay quanh chuyện tình cảm giữa Vân và Tuấn. Sau chuyến thăm người yêu đầy bất ngờ, Vân không nhận được lời cảm ơn từ Tuấn mà còn bị anh tỏ thái độ khó chịu. Tuấn trách móc Vân vì cho rằng sự xuất hiện của cô có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của anh.

Tập 14 phim Trời cao nguyên xanh được phát sóng vào lúc 21h00 ngày 28/7 trên kênh VTV1.