Trời cao nguyên xanh tập 14: Ông Lok đe dọa Già Rin, Tuấn lần theo nhóm phản động Tập 14 Trời cao nguyên xanh đẩy cao căng thẳng khi ông Lok bị lộ liên hệ với nhóm phản động, còn lực lượng an ninh mở rộng trinh sát khu lán trại trong rừng.

Trong tập 14 Trời cao nguyên xanh, ông Lok bị đặt vào tâm điểm sau cuộc gặp bí mật với một người thuộc nhóm đối tượng phản động. Cùng lúc, lực lượng an ninh tiếp tục thu thập chứng cứ về khu lán trại trong rừng, trong khi mâu thuẫn giữa Tuấn và Vân ngày càng rõ rệt.

Ông Lok gây sức ép với Già Rin

Ông Lok hẹn gặp một người đàn ông tại khu vực vắng người. Trong cuộc trao đổi, ông cho rằng thời điểm sử dụng bạo động chưa phù hợp và từ chối kế hoạch gây tiếng vang mà đối phương đề xuất.

Người đàn ông dùng tiền để gây áp lực, song ông Lok khẳng định mục tiêu của mình không phải tiền. Ông nói đang thực hiện kế hoạch riêng và cảnh báo rằng hành động gây đổ máu sẽ khiến nhóm bị xem là tổ chức khủng bố.

Đối phương sau đó yêu cầu ông Lok hợp tác với A Gôn, người được nhắc đến là thân tín của tổng thống. Ông Lok từ chối đề nghị này và cho thấy sự bất đồng với cách thức hành động của nhóm.

Ở làng, các già làng tìm đến ông Lok để bàn về khu đất xây dựng nhà thờ. Tận dụng sự bất mãn của họ, ông Lok kêu gọi người dân lên tiếng cho các vấn đề liên quan đến nơi thờ tự và tập tục của làng.

Khi trao đổi với Già Rin, ông Lok cảnh cáo không được cản trở kế hoạch và yêu cầu Già Rin phải chọn phe. Già Rin đáp lại bằng sự phản đối trực diện. Cuộc đối thoại khiến không khí căng thẳng hơn khi ông Lok đưa ra một con dao có ký hiệu của tổ chức Fulro, khiến Già Rin lo lắng.

Trinh sát khu lán trại trong rừng

Theo thông tin trinh sát, lực lượng an ninh nhận định nhóm đối tượng ẩn náu trong rừng đã có cấu trúc tương đối rõ, hoạt động theo tổ, có phân công canh gác và kiểm soát nội bộ. Hình ảnh thu thập được tại khu trại còn cho thấy một số thùng hàng bị nghi chứa vũ khí.

Lãnh đạo đơn vị yêu cầu nhanh chóng xác minh thông tin, chuẩn bị phương án chủ động khống chế nếu phát hiện vũ khí hoặc hung khí, nhằm hạn chế rủi ro trước khi triển khai lực lượng.

Khu vực lán trại nằm sâu trong rừng, gần biên giới và có lối mòn dẫn sang khu vực khác. Do đường vào hẹp, ô tô không thể di chuyển, nhóm đối tượng được nhận định phải vận chuyển hàng hóa theo nhiều đợt. Vì vậy, Minh tập trung khoanh vùng các điểm tập kết mà hàng hóa có thể đi qua.

Lực lượng an ninh cũng lần theo các dấu vết liên lạc qua mạng internet và phát hiện những dòng tiền bất thường có giá trị không lớn nhưng phân tán, diễn ra theo chu kỳ. Nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục thu thập thông tin, hoàn thiện sơ đồ khu lán trại và xác định tuyến di chuyển của nhóm.

Quá khứ của ông Lok được xác minh

Lãnh đạo đơn vị yêu cầu Minh báo cáo thêm về ông Lok. Theo thông tin được nêu trong tập phim, ông Lok sinh năm 1969, sinh ra tại Tơ Rơi, từng học đại học văn hóa và làm việc tại Viện Bảo tàng tỉnh, chuyên nghiên cứu văn hóa dân gian.

Ông từng nhận học bổng từ một tổ chức phi chính phủ để tu nghiệp ở nước ngoài. Cuối năm 2014, sau khi con trai bị lôi kéo vượt biên và qua đời bên kia biên giới, ông Lok xin thôi việc, trở về làng sống kín tiếng. Nhờ học thức và sự giúp đỡ dành cho người dân, ông có uy tín đáng kể trong cộng đồng. Minh được giao tiếp tục xác minh về nhân vật này.

Tuấn và Vân không tìm được tiếng nói chung

Ở tuyến truyện khác, Vân đến thăm Tuấn nhưng không gặp nên trở về thành phố cùng mẹ. Trên đường đi, cô biết Tuấn đang ở bệnh viện cùng Y Liên sau khi cô bị rắn cắn trong rừng.

Tối cùng ngày, Tuấn gọi điện cho Vân sau khi biết cô từng bị một số thanh niên lạ mặt truy đuổi. Tuy nhiên, thay vì hỏi thăm, Tuấn trách Vân vì tự đến làng Tơ Rơi và cho rằng việc này có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Vân bày tỏ sự tổn thương vì cô chỉ muốn gặp người yêu nhưng lại cảm thấy không được quan tâm, động viên và chăm sóc. Trong khi đó, Y Liên được A Lang nhắc không tiết lộ việc đã nhìn thấy trong rừng. Cuối tập, A Dũi đến bệnh viện chăm sóc chị nhưng bị một nhóm người bắt cóc.

Tập 15 Trời cao nguyên xanh phát sóng lúc 21h ngày 29/7 trên kênh VTV1.