Trời cao nguyên xanh tập 15: Dân làng Tơ Rơi bị kích động, A Dũi bị dồn vào thế sinh tử Trong tập 15 phim Trời cao nguyên xanh, nhóm đối tượng xấu tăng cường kích động dân làng Tơ Rơi đòi đất, đồng thời ép A Dũi cầm súng bắn vào đồng bào.

Tập 15 bộ phim truyền hình Trời cao nguyên xanh đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi nhóm đối tượng chống phá gia tăng các hoạt động kích động bà con dân làng Tơ Rơi. Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, nhân vật A Dũi phải đối mặt với thử thách đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Lợi dụng niềm tin tôn giáo để kích động người dân

Mở đầu trích đoạn diễn biến mới, trong cuộc họp của những bà con theo đạo, A Lang thông báo nhân vật ông Lok đã hứa phối hợp cùng các chiến hữu khắp khu vực Tây Nguyên quyên góp kinh phí nhằm xây dựng một nhà thờ lớn tại làng Tơ Rơi ngay trong năm nay. Dựa vào lời hứa này, A Lang liên tục hô hào người dân phải làm theo "ý Chúa", gây áp lực buộc chính quyền địa phương phải bàn giao lại đất lập tức chứ không chấp nhận phương án chờ đợi. Ý kiến này cũng nhận được sự ủng hộ từ mục sư Trung.

Dưới sự dẫn dắt của ông Lok và mục sư Trung, đông đảo dân làng đã kéo đến gặp đại diện chính quyền địa phương để đòi đất. Đây là kịch bản đã được nhóm chống phá dàn xếp từ trước nhằm tạo ra các điểm nóng căng thẳng.

Lực lượng an ninh chủ động phương án xử lý

Mặc dù Chủ tịch xã Cường đã trực tiếp giải thích, vận động bà con giữ bình tĩnh và kiên nhẫn chờ chính quyền xử lý theo quy định pháp luật, sự việc vẫn không thể lắng xuống. Các đối tượng quá khích liên tục kích động, ép lãnh đạo xã phải đưa ra câu trả lời quyết định ngay tại chỗ.

Trước nguy cơ phát sinh sự cố phức tạp, cơ quan an ninh đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án tác chiến. Lực lượng trinh sát nhanh chóng vào vị trí, sẵn sàng triển khai kế hoạch tiếp cận và bao vây khu vực lán trại của các đối tượng cầm đầu.

A Dũi bị ép xả súng vào dân làng

Song song với tình hình tại làng Tơ Rơi, A Dũi rơi vào tình thế hiểm nghèo khi A Gôn bắt buộc anh phải thực hiện một mệnh lệnh cực đoan. A Gôn ép A Dũi cầm súng bắn vào chính những người dân làng, đồng thời đe dọa sẽ kết liễu mạng sống của anh nếu chống lệnh.

Liệu A Dũi có khuất phục trước lời đe dọa của A Gôn hay sẽ tìm cách thoát khỏi cạm bẫy? Chi tiết tập 15 phim Trời cao nguyên xanh sẽ lên sóng vào lúc 21h00 ngày 29/7 trên kênh VTV1.