Trời cao nguyên xanh tập 15: Dân làng Tơ Rơi bị kích động phá kho vật tư nông nghiệp Trong tập 15 Trời cao nguyên xanh, bà con làng Tơ Rơi bị nhóm phản động thao túng, dẫn đến hành động quá khích phá kho vật tư nông nghiệp của xã.

Trong tập 15 bộ phim Trời cao nguyên xanh, tình hình an ninh tại làng Tơ Rơi trở nên vô cùng phức tạp. Dưới sự xúi giục và thao túng của nhóm phản động, người dân trong làng đã kéo đến biểu tình rồi xông vào phá kho vật tư nông nghiệp của xã để cướp hàng hóa.

Chiêu trò thao túng người dân đòi đất xây nhà thờ

Mở đầu diễn biến, ông Lok và đồng bọn bắt đầu triển khai kế hoạch gây sức ép lên chính quyền bằng cách kích động người dân đòi lại đất xây dựng nhà thờ. Tại cuộc họp ở nhà mục sư Trung, A Lang bịa chuyện nằm mơ thấy Chúa và tuyên bố ông Lok sẽ hỗ trợ tiền bạc, với điều kiện bà con phải kiên quyết đòi lại đất từ chính quyền xã bằng mọi giá.

Sự ủng hộ từ mục sư Trung khiến bầu không khí thêm căng thẳng, kích động người dân kéo đi biểu tình. Nhận thấy thời cơ thuận lợi, A Gôn cùng nhóm phản động lên phương án lợi dụng cuộc biểu tình để gây loạn. Hắn chỉ đạo A Dũi dùng súng bắn vào đám đông nếu lực lượng chức năng can thiệp, đồng thời đe dọa sẽ kết liễu A Dũi nếu không tuân lệnh.

Căng thẳng leo leo tại kho vật tư nông nghiệp

Sáng hôm sau, mục sư Trung dẫn theo đông đảo bà con đến kho vật tư nông nghiệp của xã để yêu cầu chính quyền trả lời về vấn đề đất đai. Chủ tịch xã Cường đã trực tiếp gặp gỡ, giải thích rằng vụ việc đã được báo cáo lên lãnh đạo cấp trên và mong người dân kiên nhẫn chờ phương án giải quyết.

Dù vậy, các đối tượng xấu liên tục kích động, khiến bà con từ chối đối thoại. Mục sư Trung cố tình xuyên tạc cho rằng chính quyền xã đang cố tình né tránh và thoái thác trách nhiệm. Trong khi đó, tay chân của ông Lok tiến hành quay video phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm lan truyền thông tin thất thiệt.

Bạo loạn bùng phát và sự can thiệp của lực lượng chức năng

Từ xa, ông Lok và A Lang theo dõi tình hình qua buổi phát trực tiếp và liên tục đưa ra những bình luận sai lệch nhằm đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm. Không dừng lại ở đó, ông Lok còn trực tiếp đi phát tiền cho dân làng, đồng thời điều động nhiều xe tải tới hiện trường.

Bị kích động mạnh, người dân làng Tơ Rơi đã mất khống chế, tràn vào đập phá kho vật tư nông nghiệp và chất hàng hóa lên các xe tải do ông Lok chuẩn bị sẵn.

Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng an ninh tỉnh đã lập tức có mặt để triển khai phương án ổn định trật tự. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc tiếp cận đồng bào bằng sự chân thành để lấy lại niềm tin. Cùng thời điểm, lực lượng công an do Tuấn dẫn đầu đã tiến vào rừng truy bắt nhóm phản động, trong khi Minh chỉ đạo chốt chặn các hướng di chuyển của dàn xe tải.

Trăn trở của Già Rin trước nguy cơ chia rẽ cộng đồng

Chứng kiến dân làng bị thao túng, Già Rin tỏ ra vô cùng trăn trở và lo lắng. Trong cuộc trò chuyện với Tuấn, ông bày tỏ sự cay đắng khi một số người dân không còn coi trọng vai trò của mình, song ông vẫn quyết tâm bảo vệ buôn làng khỏi những kẻ có dã tâm xấu.

Tuấn đã động viên và thuyết phục Già Rin đứng ra lên tiếng để giúp bà con nhận rõ đúng sai, tránh bị kẻ xấu lợi dụng đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của buôn làng.

Diễn biến tiếp theo về quyết định của Già Rin và nỗ lực vạch trần nhóm phản động sẽ có trong tập 16 phim Trời cao nguyên xanh, phát sóng lúc 21h ngày 30/7 trên kênh VTV1.