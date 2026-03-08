Trời cao nguyên xanh tập 17: Tuấn bất mãn đòi chuyển công tác, Lok bộc lộ dã tâm Trời cao nguyên xanh tập 17 diễn biến kịch tính khi cán bộ Tuấn tự ái đòi rời làng Tơ Rơi, trong khi Lok lộ rõ bản chất xúi giục dân chúng chọn phe.

Tập 17 phim Trời cao nguyên xanh phát sóng lúc 21h ngày 3/8 trên VTV1 mang đến nhiều tình tiết kịch tính khi cán bộ Tuấn rơi vào trạng thái mất kiên nhẫn, đòi chuyển công tác về thành phố. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã bất ngờ đột kích lán trại, khiến kế hoạch của các đối tượng xấu bắt đầu vỡ lở.

Cán bộ Tuấn bất mãn, đòi chuyển công tác khỏi làng Tơ Rơi

Tại làng Tơ Rơi, Tuấn cảm thấy tự ái và thất vọng vì những nỗ lực cá nhân không được ghi nhận. Trong mọi hoạt động, người dân địa phương chỉ nhắc đến Minh và Bạ Hoa. Sự việc khiến Tuấn bộc phát thái độ gay gắt với anh Minh, kiên quyết yêu cầu được điều chuyển công tác về thành phố ngay lập tức.

Dù anh Minh nỗ lực giải thích và khuyên nhủ Tuấn giữ bình tĩnh để tiếp tục nhiệm vụ, Tuấn vẫn kiên quyết khẳng định bản thân đã kiên nhẫn đủ. Tuấn tuyên bố thẳng thắn rằng nếu không được chuyển về thành phố ngay thì sau khi hoàn thành chuyên án này, anh cũng sẽ tự xin chuyển sang bộ phận khác.

Công an đột kích khu lán trại, A Gôn hoảng loạn tìm sự hỗ trợ

Ở một biến cố khác, lực lượng công an đã âm thầm tổ chức đột kích khu lán trại thành công, giải cứu an toàn cho A Híp và A Briu. Toàn bộ lương thực cùng vũ khí của nhóm đối tượng nguy hiểm tại đây đều bị tịch thu.

Không hề hay biết hoạt động của lực lượng chức năng, A Gôn lầm tưởng đây là do Lok gây ra nên đã gọi điện trách móc và yêu cầu Lok lập tức đi tìm A Híp, A Briu. Nhận thấy Lok tỏ thái độ giận dữ và khó chịu, A Gôn đành phải hạ giọng nhờ vả với lý do đây là công việc chung cần sự hỗ trợ từ Lok.

Mâu thuẫn gia đình Y Liên và bản chất xúi giục của Lok

Lo lắng em trai A Dũi ngày càng lún sâu vào con đường sai trái, Y Liên vội vã tìm A Lang để trao đổi. Thắc mắc của Y Liên không những không nhận được sự giúp đỡ mà còn bị A Lang trách móc vì đặt quá nhiều niềm tin vào cán bộ Tuấn.

Khi Y Liên nhận định A Dũi đang bị ép buộc làm việc xấu cho nhóm người trong rừng, A Lang lập tức tỏ ra nghi ngờ và gặng hỏi lý do em gái biết đến sự tồn tại của nhóm người này.

Trong khi đó, Lok giải thích với Già Rin về việc lôi kéo mục sư Trung. Già Rin thẳng thắn cáo buộc Lok đang kích động đồng bào đi vào con đường bế tắc. Đáp lại lời buộc tội, Lok thản nhiên tuyên bố bản thân đang chỉ cho bà con hướng ra biển lớn và thản nhiên cho rằng mọi người phải học cách chọn phe khi sóng lớn xuất hiện.