Trời Cao Nguyên Xanh Tập 17: Tuấn Nổi Giận Chất Vấn Minh Vì Thiếu Sự Tin Tưởng Trong tập 17 phim Trời Cao Nguyên Xanh, mâu thuẫn giữa Tuấn và Minh bùng nổ đỉnh điểm khi Tuấn cảm thấy bản thân không được tin tưởng và bị biến thành người thừa.

Trong tập 17 bộ phim Trời Cao Nguyên Xanh, mâu thuẫn giữa các cán bộ chiến sĩ an ninh tiếp tục leo thang. Điểm nóng của tập phim tập trung vào việc Tuấn đối diện với cảm giác không được đồng đội tin tưởng, trong khi tình hình an ninh trật tự tại địa bàn xã IA-Krông diễn biến phức tạp do sự kích động từ kẻ xấu.

Âm mưu kích động đồng bào của Lok và phản ứng từ Già Rin

Sau vụ việc người dân gây mất trật tự tại kho vật tư nông nghiệp của xã, Mục sư Trung đã gặp gỡ và khuyên bà con bình tĩnh để đợi chính quyền xử lý. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng chính quyền chỉ xoa dịu chứ không thực sự giải quyết nguyện vọng. Tận dụng cơ hội này, ông Lok đã cố tình làm nghiêm trọng hóa vấn đề nhằm kích động bà con gây rối, xúi giục đòi lại các diện tích đất nương rẫy, cao su và cà phê.

Hành vi của Lok bị Già Rin nghiêm khắc chỉ trích. Già làng khẳng định Lok đang ném đá giấu tay, lợi dụng đồng bào vì mục đích cá nhân và không còn là đứa con của làng Tơ Rơi. Đáp lại, Lok lên tiếng đe dọa Già Rin, yêu cầu ông phải chọn phe hoặc giữ im lặng để đàn em thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Ở một diễn biến khác, A Gôn liên lạc thông báo cho Lok về việc toàn bộ vũ khí và lương thực đã bị cướp sạch, đồng thời A Briu và A Híp đã bỏ trốn. Dù nhờ Lok truy tìm hai người này, A Gôn vẫn nghi ngờ chính Lok đứng sau vụ cướp và đã cử người theo dõi sát sao.

Mâu thuẫn bùng nổ giữa Tuấn và Minh

Tại cuộc họp với lãnh đạo địa phương, Chủ tịch xã Cường đã báo cáo tình hình vụ gây rối. Tuy nhiên, các cán bộ cấp trên đánh giá cách xử lý của chính quyền xã chưa thực sự phù hợp với tâm lý bức xúc của người dân ở thời điểm đó.

Trong cuộc họp lực lượng an ninh, Tuấn báo cáo các mâu thuẫn nổi cộm tại làng Tơ Rơi như đất đai, sinh kế và khu lán trại sâu trong rừng. Đáng chú ý, khi phát hiện những thông tin mình thu thập được hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu trinh sát đã nắm từ trước, Tuấn không giấu nổi sự tức giận vì cảm thấy công sức của mình trở nên vô nghĩa.

Bức xúc vì bị đồng đội giấu thông tin, Tuấn đến tận nhà gặp Minh để chất vấn. Anh cho rằng việc Minh không chia sẻ dữ liệu khiến anh cảm thấy mình vô dụng và bị đem ra so sánh. Tuấn khẳng định thẳng thắn: "Không tin tưởng nhau khó làm việc lắm" và tuyên bố sẽ xin chuyển phòng làm việc sau khi kết thúc chuyên án.

Áp lực gia tăng lên gia đình Y Liên

Bên cạnh mâu thuẫn của lực lượng chức năng, gia đình Y Liên cũng rơi vào tình thế căng thẳng. Nhận thấy bản thân bị theo dõi, Y Liên gọi điện cầu cứu Tuấn nhưng bị anh trai là A Lang phát hiện và tịch thu điện thoại. A Lang nổi giận vì cho rằng em gái quá tin tưởng Tuấn.

Y Liên giải thích chỉ muốn nhờ Tuấn cứu em trai A Dũi khỏi sự lôi kéo của nhóm người xấu trong rừng. Trong khi đó, A Briu đã tỉnh lại tại bệnh viện và báo tin cho Minh về âm mưu làm phản của nhóm A Gôn. Các diễn biến chi tiết tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh VTV1.