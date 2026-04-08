Trời cao nguyên xanh tập 18: Lộ diện nhà tài trợ bí ẩn đứng sau tổ chức chống phá Tập 18 Trời cao nguyên xanh hé lộ tung tích James Nguyễn - kẻ tài trợ cho tổ chức chống phá, cùng những âm mưu thâm độc lợi dụng buôn làng của nhóm ông Lok.

Diễn biến trong tập 18 bộ phim Trời cao nguyên xanh mang đến nhiều chi tiết gay cấn khi manh mối về kẻ tài trợ cho tổ chức chống phá dần lộ diện. Cùng lúc đó, những hiểu lầm tình cảm và âm mưu kích động bạo loạn tại khu vực buôn làng tiếp tục gia tăng áp lực lên lực lượng an ninh.

Mắt xích liên quan đến nhà tài trợ bí ẩn

Muốn tạo sự bất ngờ, Tuấn âm thầm đến cơ quan thăm Vân nhưng lại chứng kiến cô được Phong đưa đón. Phong là người rất được lòng mẹ Vân, tạo nên rào cản lớn trong mối quan hệ của cả hai.

Tuy nhiên, khía cạnh đáng chú ý hơn nằm ở các thông tin an ninh do Tú thu thập. Tú phát hiện Phong có mối liên quan đến James Nguyễn – nhân vật bị nghi vấn là nhà tài trợ tài chính cho tổ chức chống phá. Ngay sau đó, Tú đã báo cáo chi tiết vụ việc cho Minh để tiến hành xác minh làm rõ.

Âm mưu lợi dụng buôn làng và bản chất của nhóm phản động

Ở một hướng khác, ông Lok trực tiếp trao đổi với A Lang về vai trò của James Nguyễn. Mặc dù A Lang bày tỏ sự hoài nghi về thân thế thực sự của người này, Lok vẫn gạt đi và cho rằng trong làm ăn chỉ cần đối tác sẵn sàng chi tiền.

Bên cạnh đó, Lok giao nhiệm vụ cho A Lang mở rộng mạng lưới ngầm. A Lang cam kết khi có hiệu lệnh sẽ huy động người dân từ các buôn làng tràn ra đường nhằm chiếm lại đất. Nhóm của Lok kỳ vọng nguồn lực từ James Nguyễn sẽ tiếp sức cho kế hoạch bạo loạn, đồng thời bộc lộ bản chất thực dụng khi xem tổ chức Fulro như một công cụ tạm thời và sẵn sàng mượn tay chính quyền xử lý khi hết giá trị.

Diễn biến tại vùng rừng sâu

Trong khi đó, A Lang đã tìm thấy A Dũi tại khu vực rừng sâu khi nhân vật này đang ở cùng nhóm A Gôn. Do bị đánh đập nặng tay, tình trạng sức khỏe của A Dũi hiện không tốt.

Tập 18 bộ phim Trời cao nguyên xanh phát sóng vào lúc 21h00 ngày 4/8 trên kênh VTV1.