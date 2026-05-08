Trời cao nguyên xanh tập 18: Tuấn và Vân rạn nứt, Lok lộ diện là Phó Tổng thống tổ chức phản động Tập 18 Trời cao nguyên xanh chứng kiến sóng gió tình cảm giữa Tuấn và Vân do hiểu lầm kéo dài. Cùng lúc đó, lực lượng an ninh làm rõ thân phận Phó Tổng thống của Lok và vạch mở mạng lưới rửa tiền phức tạp.

Trong tập 18 bộ phim Trời cao nguyên xanh, những hiểu lầm chồng chất đã khiến mối quan hệ giữa Tuấn và Vân rơi vào bế tắc. Bên cạnh biến cố tình cảm của cặp đôi chính, tiến trình điều tra của cơ quan an ninh cũng ghi nhận bước ngoặt quan trọng khi lộ diện thân phận thật sự của Lok – kẻ nắm giữ vị trí Phó Tổng thống trong tổ chức phản động.

Hiểu lầm đẩy mối quan hệ của Tuấn và Vân vào rạn nứt

Trở về sau chuyến công tác, Tuấn chủ động mua hoa đến tạo sự bất ngờ cho Vân. Tuy nhiên, anh lại chứng kiến bạn gái vui vẻ bước lên xe ô tô cùng Phong - người đàn ông đang theo đuổi cô và được mẹ Vân hết lòng ủng hộ. Quyết định đối thoại trực tiếp, Tuấn bày tỏ sự trăn trở và cho rằng mong muốn Vân có một cuộc sống bớt vất vả là điều hợp lý, đồng thời đề nghị cả hai dành thời gian suy nghĩ kỹ về chuyện tình cảm.

Sự chủ động rút lui của Tuấn khiến Vân bất ngờ. Cô lập tức giải thích về mối quan hệ với Phong, đồng thời đặt nghi vấn liệu hành động bất thường của Tuấn có liên quan đến Y Liên. Sự thiếu tin tưởng lẫn nhau khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

An ninh phát hiện dấu hiệu rửa tiền liên quan đến Phong và James Nguyễn

Song song với dòng diễn biến tình cảm, lực lượng an ninh do Minh chỉ đạo tiếp tục mở rộng chuyên án. Qua quá trình xác minh, cán bộ chiến sĩ tên Tú phát hiện Phong có mối liên hệ chặt chẽ với James Nguyễn – doanh nhân Việt kiều đứng đầu công ty Maga và Quỹ Sức sống mới. Dù quỹ này đăng ký hoạt động xã hội phi lợi nhuận tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nhưng nguồn tài chính mà Phong dùng để đầu cơ đất đai lại xuất phát từ Thủy điện Ya Man, nơi James Nguyễn nắm giữ nhiều cổ phần.

Nhận định đây là hành vi có dấu hiệu rửa tiền, Minh cho rằng các đối tượng cố tình tiếp cận Vân nhằm mục đích khai thác thông tin liên quan đến Tuấn. Do đó, lực lượng an ninh đã triển khai phương án giám sát chặt chẽ đối tượng Phong để đảm bảo an toàn cho chuyên án.

Lok lộ thân phận Phó Tổng thống và âm mưu can thiệp hệ thống

Đáng chú ý, thân phận thực sự của Lok đã chính thức lộ diện qua cuộc trao đổi với người đứng đầu tổ chức phản động. Mang vị trí Phó Tổng thống và được giao toàn quyền chỉ huy, Lok răn đe A Gôn vì hành vi tự ý hành động, đồng thời ép nhân vật này phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh.

Bên cạnh đó, Lok chủ động sắp xếp cuộc gặp với James Nguyễn để tiếp nhận nguồn tài chính cho các hoạt động tiếp theo. Lok đánh giá cao sự thể hiện của A Lang, giao nhiệm vụ mở rộng mạng lưới và hứa hẹn hỗ trợ giải cứu A Dũi. Những tính toán thâm độc của Lok cùng diễn biến phức tạp của chuyên án sẽ tiếp tục được hé lộ trong các tập tiếp theo.