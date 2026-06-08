Trời cao nguyên xanh tập 19: Tuấn hóa giải mâu thuẫn, ông Lok dùng tiền thao túng dân làng Trong tập 19 phim Trời cao nguyên xanh, Tuấn và Y Liên xóa bỏ hiểu lầm, chính quyền gỡ vướng vụ xây nhà thờ, trong khi ông Lok ráo riết dùng tiền thao túng thanh niên.

Tập 19 bộ phim Trời cao nguyên xanh mang đến nhiều tình tiết quan trọng khi mâu thuẫn giữa chiến sĩ công an Tuấn và Y Liên được giải quyết triệt để. Trong khi công an địa phương cùng chính quyền tháo gỡ điểm nóng về việc xây dựng nhà thờ tại làng Tơ Rơi, đối tượng Lok lại tăng cường các hoạt động mua chuộc, lôi kéo thanh niên trong làng vào con đường bất hợp pháp.

Tuấn và Y Liên xóa bỏ mâu thuẫn, thắt chặt tình cảm

Trở lại làng Tơ Rơi làm nhiệm vụ, Tuấn gặp Y Liên nhưng ban đầu cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra khá căng thẳng. Tuấn bộc bạch sự trăn trở khi cho rằng dân làng coi anh là người vô dụng. Ngược lại, Y Liên thẳng thắn phân tích rằng Tuấn không thể đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ bà con khi mới chuyển về địa bàn chưa lâu.

Bước ngoặt xuất hiện khi một người dân bị bệnh cần hỗ trợ khẩn cấp. Tuấn lập tức cùng Y Liên đến tận nơi cứu chữa. Sau sự việc, hai người trao đổi cởi mở hơn. Tuấn chủ động nhận lỗi về thái độ nóng vội, còn Y Liên cũng khẳng định tình cảm của bà con dành cho anh đang dần thay đổi. Cả hai thống nhất xưng hô "anh - em" để tạo sự thân thiết. Đáng chú ý, toàn bộ hình ảnh thân mật này đã bị ông Lok lén ghi hình từ xa.

Tháo gỡ điểm nóng xây dựng nhà thờ tại làng Tơ Rơi

Bên cạnh việc xây dựng niềm tin với nhân dân, Tuấn tích cực phối hợp với Chủ tịch xã Cường để giải quyết vướng mắc liên quan đến quỹ đất tôn giáo. Sau khi nghiên cứu tình hình, Tuấn đề xuất phương án thuyết phục Hội đồng già làng và các tín hữu đồng ý xây nhà thờ tại khu đất ở rìa làng, thay vì chuyển sang kho vật tư nông nghiệp như ý định ban đầu.

Đồng thời, đại diện Cục An ninh nội địa đã có cuộc gặp riêng với mục sư Trung để cảnh báo nguy cơ các thế lực xấu lợi dụng tôn giáo nhằm thao túng Giáo hội và gây mất an ninh trật tự. Qua phân tích tình hình, lực lượng an ninh nhận định mục sư Trung sẽ phối hợp theo định hướng chung, tạo điều kiện để cơ quan chức năng tập trung đấu tranh với tổ chức Fulro và các đối tượng phản động trong rừng.

Cách làm thấu đáo của Tuấn giúp anh nhận được sự nể trọng từ Già Rin và sự ghi nhận cao từ đồng đội. Sự kiên nhẫn cùng nghiệp vụ vững vàng của anh được xem là yếu tố then chốt để củng cố lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Mưu đồ dùng tiền và vũ khí thao túng thanh niên của ông Lok

Ở chiều ngược lại, ông Lok tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Y tập hợp các thanh niên như A Dũi, A Lang để phân công nhiệm vụ huấn luyện bắn súng trong rừng, đồng thời yêu cầu họ thu gom xe công nông của người dân.

Nhằm trói buộc các đối tượng, Lok hứa hẹn cung cấp tiền, xe máy và đất đai đắt giá. Y trực tiếp giao cho A Dũi cất giấu số lượng lớn bom và súng, đồng thời biến A Dũi thành tay chân thân tín để kiểm soát những người khác trong làng.

Những diễn biến tiếp theo của cuộc đấu tranh giữa lực lượng an ninh và nhóm đối tượng phản động sẽ có trong tập 20 bộ phim Trời cao nguyên xanh.