Trời cao nguyên xanh tập 2: Lộ diện manh mối vụ trộm thuốc nổ tại mỏ đá Yaman Tập 2 phim Trời cao nguyên xanh xoay quanh cuộc điều tra vụ mất trộm thuốc nổ quy mô lớn tại thủy điện Yaman và hành trình truy tìm đối tượng Cáo đứng sau tổ chức phản động.

Tập 2 của bộ phim "Trời cao nguyên xanh" mở ra những tình tiết kịch tính khi lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn thuốc nổ bị đánh cắp tại mỏ đá công trình thủy điện Yaman. Vụ việc này được nhận định có liên quan trực tiếp đến âm mưu gây nổ tại các sự kiện quan trọng của tỉnh nhằm mục tiêu "tạo tiếng vang" cho một tổ chức nhà nước tự trị.

Manh mối từ lời khai của đối tượng Y Lanh

Sau khi tỉnh lại tại bệnh viện, đối tượng Y Lanh đã có buổi làm việc đầu tiên với cơ quan điều tra. Dù là người có học thức và am hiểu pháp luật, Y Lanh ban đầu vẫn giữ thái độ quanh co, không thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén và biện pháp đấu tranh tâm lý từ các điều tra viên, cô bước đầu thừa nhận sự tồn tại của một nhân vật cấp cao trong tổ chức có biệt danh là Cáo.

Theo thông tin thu thập được, Cáo có khả năng là một giáo viên dạy nhạc. Trinh sát Tuấn đã nhanh chóng triển khai khoanh vùng đối tượng tại địa bàn. Qua tìm hiểu tại quán cà phê địa phương, lực lượng công an xác định được một nhạc công tên Lý, người thường xuyên dạy đàn piano và có hành tung bất định, thường xuất hiện tại quán cà phê Núi Bạc. Những dữ liệu này hoàn toàn trùng khớp với các tình tiết mà Y Lanh đã cung cấp.

Cuộc đối đầu ngầm tại bệnh viện và nguy cơ an ninh

Trong khi quá trình lấy lời khai đang diễn ra, nhóm tổ chức mà Y Lanh tham gia đã cử người theo dõi sát sao khu vực bệnh viện nhằm tìm cách tiếp cận và bịt đầu mối. Tuy nhiên, sự cảnh giác cao độ của các chiến sĩ công an đã khiến đối tượng không thể thực hiện ý đồ. Những hành động bất thường của kẻ theo dõi đã rơi vào tầm ngắm của lực lượng trinh sát, tạo thêm áp lực lên mạng lưới ngầm của tổ chức này.

Đáng chú ý hơn là thông tin về vụ trộm thuốc nổ tại mỏ đá thủy điện Yaman. Khác với những vụ mất trộm nhỏ lẻ để đánh bắt cá thường thấy, số lượng thuốc nổ bị lấy cắp lần này rất lớn, đủ để gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Cơ quan công an nhận định, tổ chức nhà nước tự trị đang lên kế hoạch tấn công vào các địa điểm đông người trong thời điểm tỉnh sắp diễn ra nhiều sự kiện lớn. Đây là thách thức an ninh cực kỳ nghiêm trọng đòi hỏi sự tập trung tối đa của toàn bộ lực lượng điều tra.

Tập 2 của bộ phim "Trời cao nguyên xanh" sẽ chính thức phát sóng vào lúc 21h ngày 07/07 trên kênh VTV1.