Trời cao nguyên xanh tập 2: Lực lượng an ninh bóc tách sơ đồ bom hẹn giờ của tổ chức phản động Sau vụ nổ tại Bình Dương, lực lượng chức năng đã thu giữ bộ hồ sơ kỹ thuật về loại bom điều khiển từ xa có khả năng sát thương cao. Manh mối từ nghi phạm Y Lanh dần hé lộ kế hoạch tấn công nhắm vào các sự kiện đông người sắp tới.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim truyền hình Trời cao nguyên xanh, cuộc đấu tranh với các tổ chức phản động bước vào giai đoạn căng thẳng khi lực lượng an ninh bắt đầu bóc tách được phương thức hoạt động tinh vi của nhóm tội phạm. Sau vụ hỏa hoạn, nghi phạm Y Lanh đã tỉnh lại tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ. Tại đây, hai cán bộ an ninh là Tú và Quang Tuấn đã trực tiếp lấy lời khai để làm rõ mạng lưới liên lạc ngầm.

Cán bộ công an lấy lời khai của nghi phạm Y Lanh tại phòng bệnh sau khi cô tỉnh lại.

Mạng lưới liên lạc mã hóa và chân dung nghi phạm ngầm

Dù ban đầu quanh co chối tội với lý do chỉ là người làm thuê tại tiệm photocopy, Y Lanh cuối cùng đã phải thừa nhận sự liên quan đến một đối tượng tên Cáo. Theo phân tích của điều tra viên Quang Tuấn, Y Lanh là người có học thức nhưng bị các tổ chức nước ngoài lợi dụng do những bất mãn cá nhân và khó khăn tài chính. Các đối tượng này sử dụng phần mềm liên lạc mã hóa đầu cuối với tính bảo mật cực cao để điều hành các hoạt động chống phá.

Lực lượng chức năng thu thập bằng chứng và phân tích hồ sơ tâm lý của nghi phạm.

Đáng chú ý, công tác kỹ thuật nghiệp vụ đã bẻ khóa thành công laptop của Y Lanh, phát hiện nhiều dữ liệu quan trọng về mối liên hệ với các tổ chức nước ngoài. Mục tiêu của nhóm này là thành lập cái gọi là "nhà nước tự trị" thông qua bạo động và các vụ cháy nổ nhằm gây hỗn loạn chính trị. Lãnh đạo đơn vị nhận định, đây là sự cấu kết nguy hiểm giữa các đối tượng phản động người Kinh và tổ chức Fulro, lợi dụng vấn đề dân tộc để trục lợi cá nhân.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ bẻ khóa laptop của đối tượng để truy tìm thông tin mạng lưới.

Phân tích kỹ thuật loại bom điều khiển từ xa

Điểm nhấn quan trọng trong tập 2 là việc lực lượng an ninh thu giữ được một quả bom nguyên vẹn sau vụ nổ không thành tại Bình Dương. Qua phân tích sơ đồ cấu tạo, loại bom này sử dụng cơ cấu hẹn giờ điện tử kết hợp với chip điều khiển vô tuyến từ xa. Đây là công nghệ đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về điện tử và nguồn linh kiện đặc thù từ nước ngoài.

Cấu tạo chi tiết của loại bom hẹn giờ điện tử được lực lượng an ninh bóc tách.

Về sức công phá, thiết bị này có khả năng gây sát thương trong bán kính từ 15 đến 20m. Nếu được kết hợp với các mảnh kim loại hoặc đinh, phạm vi ảnh hưởng của mảnh văng có thể lên tới 50m. Điều này cho thấy âm mưu gây sát thương lớn khi đặt tại các khu vực đông người. Kết quả giám định cũng xác nhận thành phần thuốc nổ đen trong quả bom này tương đồng với số lượng lớn thuốc nổ vừa bị đánh cắp tại mỏ đá thủy điện Ya Man.

Triển khai phương án bảo vệ các sự kiện lớn

Trước thông tin về lượng thuốc nổ bị mất đủ để chế tạo hàng chục quả bom, Đại tá Đặng Hà đã chỉ đạo triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng ngừa. Trọng tâm là rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, trong đó có một nhạc công tên Lý đang nợ nần chồng chất và có nhiều biểu hiện bất thường về hành tung.

Lực lượng an ninh họp khẩn triển khai phương án bảo vệ các sự kiện lớn trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Phương yêu cầu các đơn vị phải khoanh vùng chặt chẽ các sự kiện sắp diễn ra trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Cuộc chạy đua với thời gian của lực lượng an ninh nhằm ngăn chặn kế hoạch bạo động đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Thiếu tướng Trần Phương chỉ đạo tập trung khoanh vùng và triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Tập 3 của bộ phim Trời cao nguyên xanh sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21h ngày 8/7 trên kênh VTV1, hứa hẹn những tình tiết phá án nghẹt thở khi các trinh sát tiếp cận gần hơn với trung tâm của tổ chức phản động.