Trời cao nguyên xanh tập 3: Cuộc vây bắt nghẹt thở đối tượng Lý Dương Cầm Lực lượng an ninh đã khống chế thành công đối tượng Lý sau màn rượt đuổi kịch tính và sự cố dàn cảnh va chạm giao thông. Tuy nhiên, những manh mối về âm mưu nổ bom tại sự kiện lớn đang đặt tỉnh vào tình trạng báo động khẩn cấp.

Trong tập 3 của bộ phim hình sự Trời cao nguyên xanh, Đại úy Quang Tuấn cùng đồng đội đã thực hiện thành công chiến dịch vây bắt đối tượng Trần Đức Lý. Dù gặp phải sự chống trả quyết liệt và các thủ đoạn dàn cảnh tinh vi, lực lượng công an vẫn đảm bảo mục tiêu khống chế đối tượng để phục vụ công tác điều tra mở rộng về các hoạt động chống phá nhà nước.

Phối hợp trinh sát và xác định chân dung đối tượng

Quá trình truy tìm tung tích đối tượng Lý bắt đầu từ những manh mối nhỏ nhất tại cơ sở. Sau khi Đại úy Quang Tuấn trực tiếp rà soát địa bàn, đồng đội của anh là Tú đã cung cấp thông tin quan trọng xác định danh tính kẻ tình nghi. Lý, với nghệ danh Lý Dương Cầm, từng là thầy giáo dạy đàn và tốt nghiệp Học viện Âm nhạc. Chiếc xe máy đối tượng sử dụng hoàn toàn trùng khớp với nhận dạng từ vụ bỏ trốn tại lễ hội làng trước đó.

Quang Tuấn và Vân tranh thủ thời gian tập thể dục và trò chuyện về công việc.

Tại quán cà phê Núi Bạc, sự nhạy bén nghiệp vụ đã giúp Quang Tuấn nhận diện Lý ngay khi đối tượng đang có mặt tại đây. Tuy nhiên, trong nỗ lực truy đuổi đầu tiên, Lý đã lợi dụng sự hỗn loạn từ một vụ tranh cãi trong quán để tẩu thoát, khiến lực lượng chức năng mất dấu tạm thời.

Quang Tuấn mật phục và theo dõi đối tượng tại quán cà phê Núi Bạc.

Phân tích hồ sơ và thủ đoạn của tội phạm tri thức

Kết quả xác minh nhân thân cho thấy Trần Đức Lý là đối tượng có trình độ học vấn nhưng mang tư tưởng bất mãn. Theo đánh giá của Trung tá Phạm Minh, đây là loại đối tượng nguy hiểm do có sự hiểu biết và khả năng đối phó tinh vi với cơ quan điều tra. Dưới đây là bảng tóm tắt hồ sơ đối tượng:

Hạng mục Chi tiết thông tin Họ và tên Trần Đức Lý (38 tuổi) Trình độ Trung cấp Piano, Học viện Âm nhạc Nghề nghiệp Tự do (Dạy đàn) Hành vi nghi vấn Tương tác với các nhóm chống phá chính quyền trên mạng xã hội Mối quan hệ Liên quan đến Ngọc Anh - diễn viên đoàn nghệ thuật tỉnh

Lực lượng an ninh phân tích kỹ lưỡng hồ sơ và tư tưởng của đối tượng Lý.

Màn vây bắt kịch tính và sự cố dàn cảnh trên đường

Chiến dịch vây bắt chính thức nổ ra khi Quang Tuấn mật phục tại khu vực nhà vợ cũ của Lý. Bằng sự nhạy bén, anh phát hiện ra sự bất thường khi một cô bé mang quà đến cho con gái Lý tại trường học, từ đó xác định được vị trí ẩn nấp của đối tượng trong một con ngõ gần đó.

Đáng chú ý, trong quá trình truy đuổi, nhóm của Tuấn đã va chạm với hai nam thanh niên đi xe máy. Những người này liên tục kêu la, đòi bồi thường và giữ chặt lực lượng công an nhằm cản trở việc bắt giữ. Quang Tuấn nhận định đây có thể là một kịch bản dàn cảnh để hỗ trợ Lý thoát thân. Anh quyết định để đồng đội ở lại giải quyết hiện trường còn mình tiếp tục bám đuổi mục tiêu.

Quang Tuấn theo dõi sát sao để phát hiện manh mối từ người thân của đối tượng.

Cuối cùng, với sự phối hợp nhịp nhàng và vòng vây khép chặt, Đại úy Quang Tuấn cùng các đồng đội đã khống chế thành công Trần Đức Lý khi đối tượng đang định tìm đường tẩu thoát.

Lực lượng an ninh khống chế thành công đối tượng Lý sau màn rượt đuổi kịch tính.

Nguy cơ khủng bố và áp lực đảm bảo an ninh sự kiện

Dù đã bắt được Lý, tình hình an ninh tại tỉnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đại tá Đặng Hà và Thiếu tướng Trần Phương đã có cuộc làm việc khẩn cấp với Chủ tịch tỉnh để báo cáo về nguy cơ khủng bố nhắm vào các sự kiện văn hóa lớn sắp tới. Các đối tượng được cho là đang âm mưu tạo ra các vụ nổ tương tự như vụ việc từng xảy ra ở Bình Dương.

Chủ tịch tỉnh đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn với tất cả các thành phần liên quan, đồng thời đề nghị Bộ Công an điều động lực lượng Cảnh sát cơ động hỗ trợ rà phá bom mìn và kiểm soát an ninh tuyệt đối. Những diễn biến tiếp theo của cuộc đấu tranh với tội phạm phản động sẽ có trong tập 4 phát sóng vào ngày 9/7 trên kênh VTV1.