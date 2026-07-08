Trời cao nguyên xanh tập 3: Quang Tuấn mật phục truy bắt Lý Dương Cầm Trong tập 3 phim Trời cao nguyên xanh, Quang Tuấn cùng đồng đội triển khai kế hoạch mật phục vây bắt đối tượng Lý. Những manh mối về diễn viên múa Ngọc Anh dần hé lộ hành tung phức tạp của nghi phạm.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Trời cao nguyên xanh tập 3, lực lượng an ninh tập trung lực lượng mật phục tại các địa điểm trọng yếu nhằm vây bắt đối tượng Lý. Cuộc truy đuổi trở nên kịch tính khi nghi phạm bắt đầu lộ diện với những hành tung bất ngờ và tinh vi.

Cuộc chạm trán bất ngờ tại quán cà phê

Quang Tuấn trở lại quán cà phê Núi Bạc để thu thập thêm manh mối. Tại đây, anh tình cờ giáp mặt Lý – đối tượng đang nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng. Để tránh rút dây động rừng, Tuấn khéo léo đóng vai người đi tìm thầy dạy đàn piano cho con, nhằm đánh lạc hướng và khiến các đối tượng lơ là cảnh giác.

Quang Tuấn giả vờ hỏi thăm chủ quán để tiếp cận đối tượng.

Đúng lúc này, các trinh sát đã xác minh được danh tính thực của đối tượng. Lý có nghệ danh là Lý Dương Cầm, vốn là một thầy giáo dạy đàn. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài của một nghệ sĩ, Lý đang bị nghi ngờ có những liên kết phức tạp với các tổ chức không chính thống.

Manh mối từ các hội nhóm phản động

Qua quá trình rà soát lịch sử hoạt động trên không gian mạng, cơ quan điều tra phát hiện Lý thường xuyên tương tác trong các hội nhóm công khai có nội dung chống đối nhà nước. Mặc dù chưa có lịch sử hoạt động trực tiếp chống chính quyền, nhưng tư tưởng bất mãn của Lý khiến anh ta trở thành mục tiêu lôi kéo của các đối tượng phản động.

Lực lượng chức năng phân tích các mối quan hệ của Lý trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Ngọc Anh – một diễn viên múa tại đoàn nghệ thuật tỉnh – trong các đoạn clip của Lý đã mở ra hướng điều tra mới. Lực lượng an ninh nhận định Ngọc Anh có thể là mắt xích quan trọng để xác định vị trí ẩn náu của đối tượng này.

Kế hoạch mật phục tại cổng trường học

Thông tin từ bạn gái của Quang Tuấn cho biết Ngọc Anh gần đây có nhiều biểu hiện bất thường, đặc biệt là tâm lý hoảng sợ sau khi nhận được những tin nhắn lạ. Trong khi đó, Lý dường như đã đánh hơi được sự theo dõi của công an nên hành động vô cùng cẩn trọng.

Đội ngũ trinh sát theo dõi sát sao mọi di biến động của các đối tượng liên quan.

Thay vì xuất hiện tại buổi tiệc của con gái như dự kiến, Lý chỉ gửi quà ở cổng trường rồi nhanh chóng rời đi. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Quang Tuấn và các đồng đội ngay lập tức triển khai đội hình truy đuổi, quyết tâm không để đối tượng tẩu thoát.

Tập 3 của bộ phim Trời cao nguyên xanh hứa hẹn mang đến những giây phút nghẹt thở với cuộc đấu trí giữa lực lượng an ninh và tội phạm. Phim phát sóng vào lúc 21h ngày 8/7 trên kênh VTV1.