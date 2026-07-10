Trời cao nguyên xanh tập 4: Lực lượng an ninh phá giải âm mưu khủng bố kép tinh vi Tập 4 phim Trời cao nguyên xanh xoay quanh cuộc đấu trí căng thẳng khi lực lượng an ninh kịp thời phát hiện và ngăn chặn âm mưu dùng bom giả làm mồi nhử để thực hiện vụ nổ thật tại thành phố.

Trong tập 4 của bộ phim hình sự Trời cao nguyên xanh, cuộc đối đầu giữa lực lượng an ninh và các tổ chức tội phạm đạt đến cao trào khi một âm mưu khủng bố có tổ chức được dàn dựng nhằm vào các sự kiện lớn tại địa phương. Với sự chỉ đạo quyết đoán của Đại tá Đặng Hà, các đơn vị nghiệp vụ đã thực hiện quy trình rà soát nghiêm ngặt, khoanh vùng đối tượng và bám sát địa bàn để ngăn chặn thảm họa.

Chiến lược rà soát và bảo đảm an ninh trọng điểm

Mở đầu diễn biến, Đại tá Đặng Hà thể hiện tư duy nghiệp vụ sắc bén khi trực tiếp chỉ đạo chuyên án. Dựa trên báo cáo trinh sát, lực lượng chức năng đã bước đầu loại trừ được ba địa điểm nghi vấn liên quan đến hoạt động chế tạo bom mìn. Tuy nhiên, thay vì chủ quan, Đại tá Hà bày tỏ sự thận trọng về khả năng các đối tượng sẽ thay đổi mục tiêu khi thấy lực lượng công an triển khai quy mô lớn.

Yêu cầu đặt ra cho các đơn vị là phải khẩn trương đối chiếu dữ liệu, tăng cường công tác trinh sát thực địa nhằm xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối cho các sự kiện sắp diễn ra. Đây được xem là giai đoạn then chốt trong việc thiết lập hệ thống phòng thủ an ninh nhiều lớp.

Kịch bản bom giả và áp lực tâm lý đối với nhân chứng

Một tình huống kịch tính xảy ra khi nhân vật Ngọc Anh bị cuốn vào vòng xoáy tội ác. Cô nhận được cuộc gọi từ đối tượng bí ẩn, bị ép buộc phải vận chuyển một chiếc ba lô đến Trung tâm Văn hóa tỉnh. Khi phát hiện bên trong là thiết bị nổ, Ngọc Anh rơi vào trạng thái hoảng loạn nhưng không thể rời đi do bị đe dọa đến tính mạng của người thân.

Sự bất thường của Ngọc Anh nhanh chóng bị đồng nghiệp phát hiện, dẫn đến việc Đại úy Quang Tuấn có mặt kịp thời tại hiện trường. Qua kiểm tra chuyên môn sau khi đã sơ tán toàn bộ người dân, lực lượng chức năng xác định quả bom tại Trung tâm Văn hóa tỉnh thực chất chỉ là giả. Đây là một thủ đoạn "nghi binh" điển hình nhằm thu hút sự tập trung của cảnh sát vào một điểm cố định, tạo khoảng trống cho âm mưu thực sự ở vị trí khác.

Nghiệp vụ phản ứng nhanh và kết quả triệt phá âm mưu thực tế

Đúng như dự đoán của các chiến sĩ an ninh, âm mưu thực sự nằm ở một chiếc ô tô bị đánh cắp chứa bom thật đang di chuyển vào khu vực bến xe buýt trong thành phố. Nhờ khai thác thông tin từ các mắt xích liên quan, lực lượng công an đã nắm bắt được lộ trình của hai đối tượng bịt mặt.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Nguyễn Quang Hiếu liên tục đưa ra những lời khai quanh co, cho rằng mình chỉ dàn dựng clip để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các bằng chứng tại hiện trường và dữ liệu trinh sát cho thấy đây là một phần trong kế hoạch nguy hiểm hơn. Trung tá Phạm Minh hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung truy tìm nhân vật A Gôn – người được cho là mắt xích quan trọng điều hành toàn bộ âm mưu này.

Nhân vật trọng yếu Vai trò/Chức danh Hành động chính trong tập 4 Đặng Hà Đại tá Chỉ đạo chiến lược rà soát, khoanh vùng đối tượng khủng bố Phạm Minh Trung tá Trực tiếp điều tra, thẩm vấn nghi phạm và truy tìm kẻ cầm đầu Quang Tuấn Đại úy Xử lý hiện trường tại Trung tâm Văn hóa và truy đuổi xe chứa bom Nguyễn Quang Hiếu Nghi phạm Bị bắt giữ tại bến xe buýt, có liên quan đến chiếc xe chứa thuốc nổ

Những diễn biến tiếp theo về quá trình truy bắt A Gôn và làm rõ chân tướng tổ chức đứng sau sẽ có trong tập 5, phát sóng vào lúc 21h trên kênh VTV1.