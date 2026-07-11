Trời cao nguyên xanh tập 5: Đại úy Quang Tuấn đối chất mắt xích vụ đánh bom Tập 5 phim Trời cao nguyên xanh xoay quanh cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng an ninh và nghi phạm Nguyễn Quang Hiếu, hé lộ âm mưu thâm độc đằng sau các vụ nổ.

Tập 5 của bộ phim truyền hình "Trời cao nguyên xanh" tiếp tục đẩy cao kịch tính với những bước tiến mới trong chuyên án điều tra vụ khủng bố. Trọng tâm của tập phim là cuộc đối đầu trực diện giữa lực lượng chức năng và các đối tượng nằm trong mạng lưới gây mất ổn định an ninh tại khu vực cao nguyên.

Áp lực nghề nghiệp và thử thách trong tình yêu

Mở đầu tập phim, Đại úy Quang Tuấn tranh thủ thời gian sau ca trực để gặp gỡ Vân. Trong cuộc trò chuyện, Tuấn tiết lộ thông tin quan trọng về việc Ngọc Anh - đồng nghiệp của Vân - đang bị điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến vụ đánh bom. Tuy nhiên, thay vì quan tâm đến vụ án, Vân lại bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về tính chất công việc nguy hiểm mà người yêu đang đảm nhận.

Dù Quang Tuấn khẳng định vai trò của mình là bảo vệ trật tự xã hội và không đáng sợ như vẻ ngoài, Vân vẫn không khỏi bất an khi anh luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Sự thấu hiểu của Vân được thể hiện qua hành động mua thêm đồ ăn gửi cho đồng đội của Tuấn khi anh phải rời đi đột ngột theo lệnh cấp trên.

Nỗi lo của Vân càng trở nên nặng nề hơn khi đối diện với sự phản đối từ mẹ. Bà thẳng thắn bày tỏ sự không yên tâm về tương lai của con gái nếu gắn bó với một cán bộ an ninh. Theo bà, đặc thù công việc ít thời gian dành cho gia đình và thường xuyên công tác xa là rào cản lớn cho hạnh phúc bền vững.

Cuộc đấu trí tại cơ quan điều tra

Song song với mạch truyện tình cảm, chuyên án đánh bom có bước ngoặt quan trọng khi Đại úy Quang Tuấn trực tiếp thẩm vấn Nguyễn Quang Hiếu. Hiếu được xác định là mắt xích then chốt, có mối liên hệ mật thiết với đối tượng A Gôn và Y Lanh trong kế hoạch gây rối trật tự.

Tại phòng thẩm vấn, Hiếu tỏ ra ngoan cố và phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, các điều tra viên đã đưa ra hàng loạt bằng chứng thuyết phục, bao gồm hồ sơ gặp gỡ A Gôn và các giao dịch tài chính bất thường từ những tài khoản nghi vấn. Cơ quan chức năng nhận định, mục đích của nhóm đối tượng này là tạo ra các vụ nổ gây hoang mang dư luận để trục lợi từ các tổ chức phản động.

Đáng chú ý, kết quả phân tích hiện trường cho thấy thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm: quả bom đầu tiên chỉ mang tính chất nghi binh nhằm thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng, trong khi vụ nổ thứ hai mới là mục tiêu sát thương chính. Trước những lập luận đanh thép, Hiếu chọn giải pháp im lặng và yêu cầu có luật sư can thiệp.

Mạng lưới tội phạm lộ diện những nhân vật đứng sau

Ở một diễn biến khác, đội điều tra tập trung xác minh nguồn gốc vật liệu nổ và mở rộng truy quét các đầu mối liên quan đến A Gôn. Nhận thấy sự siết chặt của cơ quan chức năng, A Gôn đã bí mật gặp gỡ một nhân vật ẩn danh để xin rút khỏi địa bàn.

Tuy nhiên, A Gôn không được chấp thuận mà thay vào đó là nhiệm vụ mới tại một địa bàn khác cùng với một chiếc vali bí ẩn. Những chi tiết này cho thấy chuyên án vẫn còn nhiều ẩn số và những kẻ chủ mưu thực sự vẫn đang lẩn trốn trong bóng tối.

Tập 5 kết thúc với nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ, hứa hẹn những cuộc đối đầu nghẹt thở hơn trong các tập tiếp theo. Phim "Trời cao nguyên xanh" được phát sóng vào lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.