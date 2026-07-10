Trời cao nguyên xanh tập 5: Nguyễn Quang Hiếu phủ nhận âm mưu khủng bố Tập 5 phim Trời cao nguyên xanh chứng kiến cuộc đấu trí căng thẳng giữa Nguyễn Quang Hiếu và cơ quan điều tra, cùng những trăn trở về chuyện tình cảm của chiến sĩ công an.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Trời cao nguyên xanh tập 5, Nguyễn Quang Hiếu (do Doãn Quốc Đam thủ vai) đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng tại cơ quan điều tra. Dù các bằng chứng được đưa ra khá rõ ràng, nhân vật này vẫn kiên quyết phủ nhận mọi hành vi liên quan đến hoạt động khủng bố.

Cuộc đấu trí căng thẳng tại cơ quan điều tra

Tại phòng thẩm vấn, cán bộ điều tra liên tục chất vấn Nguyễn Quang Hiếu về quy trình thực hiện kế hoạch gây rối trật tự. Cụ thể, Hiếu bị cáo buộc đã chỉ đạo Y Lanh in ấn tài liệu tuyên truyền và giao cho Lý tìm người vận chuyển quả bom đến sân khấu biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Đại úy Quang Tuấn (Xuân Phúc) nhận định rằng hành động của Hiếu không đơn thuần là bộc phát mà có mục đích nhận nguồn tài trợ từ các phần tử phản động. Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch này là gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tại khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của phía công an, Hiếu vẫn quanh co chối tội và khẳng định: "Chúng tôi không phải là khủng bố".

Rào cản tâm lý trong chuyện tình cảm của chiến sĩ công an

Song song với tuyến truyện điều tra phá án, tập 5 còn khai thác sâu vào đời sống tình cảm của Đại úy Quang Tuấn. Tại gia đình Vân (Ngọc Anh), mẹ cô đã có buổi trò chuyện nghiêm túc về dự định tiến tới hôn nhân của con gái với một chiến sĩ công an.

Mặc dù Vân dành nhiều lời khen ngợi cho Tuấn như tài giỏi, có chí tiến thủ và xuất thân từ gia đình nền nếp, mẹ cô vẫn bày tỏ sự băn khoăn lớn. Bà lo ngại về đặc thù công việc của ngành công an vốn đầy áp lực, thường xuyên tất bật và ít có thời gian dành cho tổ ấm nhỏ. Những quan sát thực tế về cấp trên của Tuấn càng khiến bà mong muốn con gái phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Diễn biến chi tiết về cuộc đối đầu giữa lý trí và tình cảm này sẽ có trong Tập 5 phim Trời cao nguyên xanh, phát sóng vào lúc 21h ngày 10/7 trên kênh VTV1.