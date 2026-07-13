Trời cao nguyên xanh tập 6: Quang Tuấn nhận nhiệm vụ đặc biệt tại IA-Krong ngay sau khi cầu hôn Tập 6 phim Trời cao nguyên xanh chứng kiến bước ngoặt quan trọng của Quang Tuấn khi anh phải tạm rời xa cuộc sống cá nhân để thực hiện nhiệm vụ dân vận phức tạp tại địa bàn IA-Krong. Trong khi đó, các manh mối về nhóm tội phạm tại Tây Nguyên bắt đầu lộ diện.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Trời cao nguyên xanh tập 6, nhân vật Quang Tuấn đã có một bước tiến lớn trong quan hệ tình cảm. Anh quyết định cầu hôn Vân với những lời thổ lộ chân thành về tương lai, mong muốn được cùng cô chăm sóc gia đình và chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Trước sự chân thành và lời hứa hài hước về việc "chia sẻ cả lương", Vân đã hạnh phúc chấp nhận lời đề nghị của anh.

Màn cầu hôn lãng mạn giữa Quang Tuấn và Vân trong tập 6 phim Trời cao nguyên xanh

Vân hạnh phúc chấp nhận lời cầu hôn của Quang Tuấn

Thách thức an ninh tại địa bàn IA-Krong

Song song với mạch truyện tình cảm, tình hình tại địa bàn IA-Krong đang trở nên căng thẳng. Đại diện cơ quan chức năng đã có buổi làm việc với những người có uy tín trong bản. Một cụ già tại đây cho biết, các đối tượng xấu thuộc tổ chức Fulro đã tìm cách lôi kéo, xúi giục dân làng thực hiện những hành vi sai trái. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự tỉnh táo, ông kiên quyết từ chối và khẳng định sẽ không để bà con bị dụ dỗ vào con đường lầm lỗi.

Lãnh đạo phòng an ninh thăm hỏi người dân tại bản IA-Krong

Người dân bản địa khẳng định lập trường kiên quyết trước sự xúi giục của các đối tượng xấu

Nhiệm vụ dân vận và chiến lược của lực lượng an ninh

Ngay sau khoảnh khắc hạnh phúc cá nhân, Quang Tuấn bất ngờ nhận lệnh điều động xuống cơ sở tại IA-Krong. Dù ban đầu có những băn khoăn về việc chồng chéo chức năng với chính quyền địa phương, nhưng dưới sự phân tích của Trung tá Phạm Minh, Tuấn đã hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ. Lực lượng an ninh nội địa cần sự linh hoạt, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết các mâu thuẫn từ gốc rễ.

Trung tá Phạm Minh nhấn mạnh, hiện nay các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề đất đai tại Tây Nguyên để xuyên tạc chủ trương của Đảng và Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết. Nhiệm vụ của Quang Tuấn là phải bám sát địa bàn, làm tốt công tác dân vận và giải tỏa những tâm lý chống đối trong quần chúng.

Trung tá Phạm Minh giao nhiệm vụ quan trọng cho Quang Tuấn

Quang Tuấn lắng nghe phân tích về tình hình an ninh tại địa bàn mới

Sự tin tưởng của cấp trên dành cho năng lực của Quang Tuấn

Những biến động trong nhóm tội phạm

Ở một diễn biến khác, mạng lưới tin viên bắt đầu hoạt động hiệu quả. A Briu đã cung cấp những thông tin quan trọng về biến động trong nhóm tội phạm cho Trung tá Phạm Minh. Để đảm bảo bí mật, A Briu được lệnh quay trở lại IA-Krong ngay trong đêm dưới vỏ bọc đi mua phân bón và hạt giống tại khu vực chợ. Danh tính kẻ cầm đầu nhóm tội phạm vẫn đang là một ẩn số lớn cần lời giải trong các tập tiếp theo.

Tập 6 của bộ phim Trời cao nguyên xanh sẽ được phát sóng vào lúc 21h ngày 13/7 trên kênh VTV1.