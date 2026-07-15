Trời cao nguyên xanh tập 7: Quang Tuấn đối mặt thử thách tại điểm nóng IA-Krông Tập 7 phim Trời cao nguyên xanh chứng kiến màn dấn thân của Quang Tuấn vào địa bàn phức tạp IA-Krông. Trong khi đó, lực lượng an ninh bắt đầu nhận diện những phương thức hoạt động mới của các tổ chức phản động tàn dư.

Trong tập 7 của bộ phim Trời cao nguyên xanh, cấu trúc an ninh tại khu vực IA-Krông bắt đầu bộc lộ những vết nứt nghiêm trọng. Vũ, cán bộ an ninh phụ trách địa bàn, đã ghi nhận sự xuất hiện của nhóm đối tượng lạ mặt hoạt động trong rừng sâu. Đáng chú ý, nhóm này đã bắt giữ A Briu – một đầu mối cung cấp tin quan trọng cho Minh.

Diễn biến tại thực địa rừng núi IA-Krông trở nên căng thẳng với sự xuất hiện của nhóm đối tượng lạ.

Việc A Briu bị khống chế và đánh đập cho thấy sự quyết liệt của các đối tượng phản động trong việc triệt hạ các mắt xích tin báo. Trước tình hình biến động nhanh, Minh đã chỉ đạo triển khai xác minh và yêu cầu Quang Tuấn lập tức xuống địa bàn để kiểm soát tình hình.

Quang Tuấn nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Minh trước khi lên đường xuống điểm nóng.

IA-Krông: Bài toán về lòng dân và sự ứng biến linh hoạt

IA-Krông được xác định là điểm nóng với trình độ dân trí thấp và tâm lý co cụm của đồng bào. Theo phân tích từ cán bộ an ninh địa phương, việc tiếp cận dân làng đòi hỏi sự khôn khéo và tế nhị tuyệt đối. Một sai lầm nhỏ trong giao tiếp có thể dẫn đến sự đổ vỡ niềm tin của cả cộng đồng. Đây là một thử thách về kỹ năng vận hành công tác dân vận đối với Quang Tuấn.

Quang Tuấn bắt đầu quá trình thâm nhập và tìm hiểu thực tế tại làng Tơ Rơi.

Thực trạng tại làng Tơ Rơi cho thấy mâu thuẫn đất đai đang bị các đối tượng xấu lợi dụng triệt để. Việc người dân bán đất canh tác cho người từ nơi khác đến, sau đó rơi vào tình trạng thiếu đất sản xuất đã tạo ra tâm lý bất mãn. Các đối tượng phản động đã xuyên tạc chính sách của Nhà nước, kích động người dân chống đối chính quyền, biến IA-Krông thành một "kho thuốc súng" trực chờ bùng nổ.

Sự xuất hiện của các nhân tố gây nhiễu

Trong quá trình trinh sát, Tuấn và Vũ đã chạm trán A Dũi – một thanh niên ngỗ ngược với tư tưởng tiêu cực. A Dũi đại diện cho bộ phận người dân dễ bị lôi kéo bởi những luận điệu sai trái về việc chiếm đất. Đây là một mắt xích quan trọng mà các thế lực phản động đang nhắm tới để xây dựng lực lượng chống đối từ bên trong làng.

Nhân vật A Dũi xuất hiện với tâm lý bất mãn, dễ bị các đối tượng xấu kích động.

Hậu phương và những hy sinh thầm lặng

Song song với cuộc chiến an ninh, khía cạnh tâm lý của người thân chiến sĩ cũng được khắc họa rõ nét. Vân, người yêu của Tuấn, phải đối mặt với nỗi buồn khi đám cưới bị hoãn lại do nhiệm vụ đột xuất. Sự phản đối từ phía mẹ cô về nghề nghiệp của Tuấn càng làm tăng thêm áp lực lên mối quan hệ này. Tuy nhiên, với sự động viên từ vợ Minh, Vân đã chọn cách trở thành hậu phương vững chắc, chấp nhận sự hy sinh cá nhân vì nhiệm vụ chung của bạn trai.

Vân kiên định với lựa chọn của mình dù phải đối mặt với sự lo lắng của mẹ.

Nhận diện phương thức hoạt động của tổ chức phản động mới

Đại tá Đặng Hà đưa ra những nhận định chuyên sâu về các đối tượng phản động tàn dư. Khác với mô hình truyền thống, nhóm này có nguồn tài chính mạnh và thành phần hỗn tạp, cấu kết giữa người dân tộc thiểu số và các đối tượng phản động người Kinh. Cách thức hoạt động tinh vi hơn, đòi hỏi lực lượng an ninh phải mở rộng mũi trinh sát ngoài địa bàn để nắm bắt tình hình từ xa.

Chiến dịch vây bắt được triển khai quyết liệt nhằm ngăn chặn các âm mưu chống phá.

Cuối tập phim, chiến dịch vây bắt nhóm đối tượng do A Gôn cầm đầu đã được triển khai. Dù một số đàn em đã sa lưới, nhưng A Gôn vẫn kịp thời tẩu thoát, để lại một dấu hỏi lớn về các kế hoạch tiếp theo của tổ chức này tại vùng cao nguyên.