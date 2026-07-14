Trời cao nguyên xanh tập 7: Quang Tuấn thâm nhập điểm nóng an ninh tại làng Tơ Rơi Trong tập 7 bộ phim Trời cao nguyên xanh, nhân vật Quang Tuấn bắt đầu nhiệm vụ tại địa bàn phức tạp IA-Krong, trong khi các nhóm tội phạm đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch mới.

Tập 7 của bộ phim truyền hình "Trời cao nguyên xanh" tiếp tục xoáy sâu vào những mâu thuẫn về đất đai và an ninh trật tự tại vùng cao nguyên. Diễn biến mới nhất cho thấy sự căng thẳng leo thang khi nhân vật Quang Tuấn bắt đầu tiếp cận làng Tơ Rơi, một khu vực được đánh giá là cực kỳ phức tạp.

Mâu thuẫn đất đai và sự kích động trong cộng đồng

Mở đầu trích đoạn, nhân vật A Dũi xảy ra tranh cãi gay gắt với khách hàng tại nơi làm việc. Sự việc khiến A Dũi quyết định bỏ việc và bày tỏ quan điểm bất mãn về tình trạng mất đất canh tác của người dân bản địa. A Dũi cho rằng sự hiện diện của những người từ nơi khác đến đã khiến dân làng phải lùi sâu vào rừng, gặp nhiều khó khăn trong đời sống.

Lợi dụng tâm lý này, một nhóm thanh niên trong làng đã tìm cách lôi kéo A Dũi tham gia vào các hoạt động mang tính chất đấu tranh cực đoan. Đây là dấu hiệu cho thấy những bất ổn xã hội đang bị các thế lực bên ngoài lợi dụng để gây chia rẽ khối đại đoàn kết.

Nhân vật A Dũi bày tỏ sự bất mãn về điều kiện sống hiện tại.

Thử thách của Quang Tuấn tại điểm nóng Tơ Rơi

Khi di chuyển đến IA-Krong, cụ thể là làng Tơ Rơi để tìm hiểu địa bàn, Quang Tuấn gặp phải thái độ không mấy thiện chí từ người dân địa phương. Theo đánh giá của lực lượng an ninh phụ trách khu vực, làng Tơ Rơi hiện là "điểm nóng" cần đặc biệt chú ý đấu tranh. Trong quá trình khảo sát, Tuấn còn trực tiếp bắt gặp nhóm thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, phóng nhanh gây nguy hiểm trên các tuyến đường.

Quang Tuấn bắt đầu quá trình tìm hiểu địa bàn phức tạp tại IA-Krong.

Trái ngược với sự lạnh nhạt dành cho Tuấn, nhân vật Minh lại nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ bà con. Người dân địa phương khẳng định Minh chiếm trọn tình cảm của họ nhờ lối sống tình nghĩa, sự quan tâm chân thành đến việc cải thiện đời sống cộng đồng thay vì chỉ dựa vào thời gian công tác lâu năm.

Chỉ đạo nghiệp vụ từ lãnh đạo Công an tỉnh

Tại cơ quan an ninh tỉnh, Đại tá Đặng Hà - Phó Giám đốc công an tỉnh, đã đưa ra những chỉ đạo nghiệp vụ quan trọng. Ông nhận định việc giải quyết vấn đề từ bên trong làng Tơ Rơi có thể chưa đủ chính xác và cảnh báo về khả năng nảy sinh biến động ở những khu vực ít bị chú ý hơn.

Đáp lại chỉ đạo, Minh báo cáo sẽ mở rộng mũi trinh sát ra ngoài địa bàn để âm thầm nắm bắt tình hình. Mục tiêu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cán bộ và sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống bất ngờ phát sinh.

Lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo Minh nắm chắc tình hình ngoài địa bàn.

Ở một diễn biến khác, nhóm đối tượng tội phạm đang ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch tấn công mới. Thủ lĩnh của nhóm này đã ra lệnh cho cấp dưới thực hiện đúng phương án đã định, đồng thời sẵn sàng xử lý mạnh tay với bất kỳ người dân nào có hành động chống đối.

Tập 7 của bộ phim "Trời cao nguyên xanh" sẽ được phát sóng vào lúc 21h ngày 14/7 trên kênh VTV1.