Trời cao nguyên xanh tập 8: Tuấn bị tổ chức phản động truy sát khi vừa tới làng Tập 8 Trời cao nguyên xanh đẩy kịch tính lên cao trào khi nhân vật Tuấn rơi vào tầm ngắm của tổ chức Fulro, đồng thời đối mặt với sự tẩy chay gay gắt từ dân làng Tơ Rơi.

Tập 8 của bộ phim truyền hình "Trời cao nguyên xanh" tiếp tục mang đến những diễn biến nghẹt thở khi nhân vật Tuấn chính thức bắt đầu nhiệm vụ tại địa bàn mới. Không chỉ đối mặt với môi trường sống khắc nghiệt, anh còn phải đối diện với những âm mưu thâm độc từ các thế lực phản động đang ẩn mình trong bóng tối.

Sự bành trướng của tổ chức phản động và cái bẫy dành cho A Dũi

Mở đầu tập phim là tình tiết A Dũi, sau khi gây hấn và bỏ việc tại nhà hàng, đã rơi vào sự lôi kéo của các đối tượng xấu. Đáng chú ý, kẻ rủ rê A Dũi lại là thành viên của tổ chức Fulro. Để thu phục A Dũi, A Gôn - kẻ cầm đầu nhóm - đã dùng những thủ đoạn tàn độc như đe dọa tính mạng và dùng tiền bạc để mua chuộc.

Cụ thể, A Gôn đã giao nhiệm vụ cho A Dũi phải theo dõi và đuổi Tuấn ra khỏi làng. Hắn không ngần ngại xuyên tạc sự thật, biến Tuấn thành kẻ xấu trong mắt A Dũi bằng cách sử dụng những hình ảnh cắt ghép và thông tin sai lệch về gia thế của Tuấn tại thành phố. Mục tiêu cuối cùng của chúng là cô lập và tấn công Tuấn để ngăn chặn các hoạt động của cơ quan an ninh tại khu vực này.

Áp lực bủa vây tại làng Tơ Rơi

Bên cạnh mối đe dọa từ tổ chức Fulro, Tuấn còn phải đối mặt với làn sóng xua đuổi từ chính những người dân mà anh muốn bảo vệ. Khi vừa đến làng Tơ Rơi, Tuấn đã gặp gỡ Vũ và Nam - hai cán bộ an ninh phụ trách địa bàn - cùng Già làng Đinh Rin. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một cán bộ trẻ như Tuấn khiến Già Rin không khỏi hoài nghi về sự kiên nhẫn và năng lực thực tế.

Đặc biệt, Già Rin đã đưa ra một điều kiện mang tính thử thách: Tuấn phải giúp ông giữ gìn những phong tục tập quán cũ của làng trước sự xâm nhập mạnh mẽ của các yếu tố tôn giáo mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là bài kiểm tra về sự chân thành và khả năng hòa nhập của Tuấn đối với văn hóa bản địa.

Chiến dịch bôi nhọ và con dao găm bí ẩn

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi người dân làng Tơ Rơi đồng loạt tẩy chay Tuấn. Nguyên nhân xuất phát từ một đoạn video bị cắt ghép sai sự thật, khiến dân bản tin rằng Tuấn là kẻ gây tai nạn rồi bỏ chạy. Dù Tuấn đã nỗ lực tiếp cận, cùng làm rẫy và bắt chuyện với bà con, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự im lặng và thậm chí là những hành động quá khích từ trẻ nhỏ trong làng.

Đỉnh điểm của sự đe dọa là khi một con dao găm bất ngờ xuất hiện, cắm ngay cửa nhà Tuấn vào giữa đêm. Đáng chú ý, trên con dao có một ký hiệu đặc biệt khiến Già Rin vô cùng lo lắng. Điều này cho thấy sự hiện diện của Tuấn đã chạm đến những lợi ích hoặc bí mật nào đó mà các thế lực ngầm đang cố gắng che giấu.

Mối đe dọa lan rộng đến hậu phương

Không chỉ Tuấn gặp nguy hiểm, Vân - người yêu của anh - cũng trở thành mục tiêu bị theo dõi. Sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt quanh nhà Vân buộc Tuấn phải nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp để đảm bảo an toàn cho cô. Trong khi đó, một thành viên khác là A Briu đã may mắn trốn thoát khỏi tay tổ chức Fulro, hứa hẹn sẽ mang về những thông tin quan trọng cho lực lượng chức năng.

Tập phim khép lại với những nút thắt chưa được gỡ bỏ, hứa hẹn một cuộc đối đầu trực diện đầy cam go giữa lực lượng an ninh và các tổ chức phản động trong những tập tiếp theo. Khán giả có thể đón xem tập 9 của bộ phim vào lúc 21h ngày 16/7 trên kênh VTV1.