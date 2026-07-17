Trời cao nguyên xanh tập 9: Cán bộ Tuấn bị tấn công và manh mối về FULRO Tập 9 bộ phim Trời cao nguyên xanh xoay quanh cuộc điều tra vụ mất tích của A Briu và những âm mưu kích động dân làng chống đối cán bộ của các thế lực thù địch tại khu vực biên giới.

Tập 9 của bộ phim "Trời cao nguyên xanh" tiếp tục đẩy cao kịch tính khi Thiếu úy Tuấn bắt đầu nhận diện được những âm mưu thâm độc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết tại buôn làng. Không chỉ đối mặt với sự hoài nghi từ người dân, anh còn trở thành mục tiêu của một kế hoạch dàn dựng nhằm bôi nhọ hình ảnh lực lượng chức năng.

Manh mối về vụ bắt cóc và sự hiện diện của các đối tượng FULRO

Tại cơ quan an ninh khu vực IA-Krong, Tuấn phối hợp cùng Thiếu tá Trịnh Thắng để làm rõ vụ mất tích của A Briu tại làng Tơ Rơi. Dựa trên các dấu vết thu thập được, đặc biệt là con dao tại nhà già Rin, Tuấn đưa ra giả thuyết A Briu đã bị một nhóm đối tượng phục kích và khống chế ngay khi vừa trở về làng. Theo nhận định, nạn nhân có thể đã bị đưa sâu vào khu vực rừng rậm biên giới.

Đáng chú ý, Thiếu tá Trịnh Thắng xác nhận các lực lượng trinh sát đã ghi nhận dấu hiệu hoạt động trở lại của các đối tượng tàn dư FULRO lưu vong. Những đối tượng này đang lợi dụng địa hình hiểm trở để thực hiện các hành vi gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Lực lượng trinh sát ghi nhận nhiều dấu hiệu cho thấy các đối tượng tàn dư FULRO lưu vong đang hoạt động trở lại.

Rào cản lòng tin và sự kích động trong buôn làng

Trong quá trình công tác tại xã Yakrong, Tuấn gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ A Lang và A Dũi. A Lang, một người từng làm việc tại UBND xã, đã công khai bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với cán bộ từ miền xuôi. Những mâu thuẫn về quan điểm phát triển và các sự cố trong quá khứ của Tuấn đã bị các đối tượng xấu lợi dụng để khoét sâu thêm hố ngăn cách giữa chính quyền và người dân địa phương.

Bên cạnh đó, việc A Liên thường xuyên giúp đỡ Tuấn cũng gây ra những rạn nứt trong gia đình cô. A Lang lo ngại sự cởi mở của em gái và già Rin sẽ tạo điều kiện cho người ngoài can thiệp quá sâu vào đời sống buôn làng, đồng thời khẳng định những nỗi lo về việc mất đất đai của dân làng là có cơ sở.

A Lang bày tỏ thái độ hoài nghi về mục đích công tác của các cán bộ từ miền xuôi lên vùng cao.

Bi kịch của A Briu và âm mưu dàn dựng hiện trường giả

Mạch phim trở nên nghẹt thở khi A Briu bị nhóm của A Gôn truy đuổi và sát hại trong đêm sau nỗ lực trốn chạy bất thành. Ngay sáng hôm sau, một vụ tấn công trực diện đã xảy ra với Tuấn trên đường lên rẫy. A Dũi đã dùng liềm tấn công cán bộ, trong khi một đối tượng khác đứng từ xa quay video nhằm dàn dựng bằng chứng giả cho rằng cán bộ đánh dân.

Nhờ nghiệp vụ tinh nhuệ, Tuấn đã nhanh chóng khống chế được đối phương, đồng thời có sự can thiệp kịp thời của A Liên để tránh hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, vụ việc này cho thấy các thế lực chống phá đang ngày càng manh động và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để kích động quần chúng nhân dân.

Những diễn biến tiếp theo về cuộc đấu tranh chống lại các thế lực thù địch tại cao nguyên sẽ có trong tập 10 của bộ phim, phát sóng vào lúc 21h trên kênh VTV1.