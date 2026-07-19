Trọn vẹn cảm xúc cùng FIFA World Cup 2026: Lễ hội văn hóa thể thao đặc sắc trên VTV3 Chương trình mang đến không gian âm nhạc bùng nổ và những câu chuyện truyền cảm hứng trước thềm trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, phát sóng trực tiếp lúc 21h ngày 19/07.

Hướng tới trận chung kết lịch sử của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp mang tên "Trọn vẹn cảm xúc cùng FIFA World Cup 2026™". Sự kiện do Ban Văn hóa - Giải trí thực hiện, dự kiến lên sóng vào lúc 21h ngày 19/07 trên kênh VTV3.

Không gian lễ hội đa sắc màu và dàn nghệ sĩ ấn tượng

Lấy cảm hứng từ tinh thần "Bóng đá thay đổi cuộc sống", chương trình được thiết kế như một lễ hội văn hóa đa sắc màu thay vì chỉ là sự kiện đồng hành thể thao thuần túy. Dưới sự dẫn dắt của hai MC Hoàng Rapper và Khánh Vy, khán giả sẽ được trải nghiệm không gian sôi động, khám phá ẩm thực đặc trưng từ 16 quốc gia và thưởng thức đại tiệc âm nhạc – thể thao thịnh soạn ngay trước thềm trận đại chiến giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Nội dung chương trình được chia thành 3 chương lớn, hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc chân thực. Khán giả sẽ có cơ hội hòa mình cùng loạt bản hit từ dàn nghệ sĩ đang được giới trẻ săn đón như Trang Pháp, HURRYKNG, Bùi Trường Linh, Rhyder, JSOL và Bùi Công Nam. Sự xuất hiện của các gương mặt khách mời bí ẩn được kỳ vọng sẽ tạo nên những điểm nhấn bùng nổ cho sân khấu trước trận chung kết.

Những câu chuyện truyền cảm hứng từ sân cỏ đến cuộc đời

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là những câu chuyện giàu tính nhân văn và truyền cảm hứng. Từ hiện tượng Cape Verde tại World Cup cho đến hành trình vươn ra biển lớn của các đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là mục tiêu của U17 Việt Nam tại đấu trường thế giới. Bên cạnh đó, bầu không khí sẽ thêm phần sôi động với màn giao lưu, chia sẻ góc nhìn và dự đoán tỷ số từ các cựu danh thủ huyền thoại cùng các gia đình nghệ sĩ nổi tiếng.

Bóng đá không chỉ là môn thể thao vua mà còn sở hữu sức mạnh gắn kết và chữa lành. Khán giả sẽ được gặp gỡ những con người dùng trái bóng để viết lại số phận như: Đội bóng đá nữ dân tộc tại Bình Liêu, chàng trai khiếm khuyết Phạm Tuấn Hưng tìm thấy lẽ sống nhờ thể thao, kỷ lục gia Nguyễn Thành Tâm với bộ sưu tập linh vật World Cup bằng vỏ trứng, hay Nguyễn Thị Trúc Phương với dự án "Gieo ước mơ bóng đá" cho trẻ em vùng cao.

Thông điệp kết nối toàn cầu qua lăng kính văn hóa

Sự góp mặt của các vị khách mời quốc tế đặc biệt, đại diện cho 3 quốc gia đồng đăng cai FIFA World Cup 2026™, hứa hẹn mang đến những lăng kính mới mẻ về sự đa dạng văn hóa. Điều này khẳng định mạnh mẽ thông điệp: Thể thao là ngôn ngữ chung kết nối toàn thế giới, vượt qua mọi rào cản về địa lý và ngôn ngữ.

Với quy mô sân khấu hoành tráng và sự giao thoa tinh tế giữa nghệ thuật và thể thao, "Trọn vẹn cảm xúc cùng FIFA World Cup 2026™" sẽ là điểm hẹn không thể bỏ qua đối với người hâm mộ cả nước. Chương trình chính thức lên sóng lúc 21h00 ngày 19/07 trên kênh VTV3.