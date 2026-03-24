Trọng tài Chae Sang Hyeop điều hành trận Việt Nam gặp Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027 AFC chỉ định tổ trọng tài người Hàn Quốc cầm còi trận quyết đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia ngày 31/3, trong bối cảnh đội khách đang khủng hoảng trầm trọng.

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa chính thức công bố tổ trọng tài sẽ điều hành trận đối đầu then chốt giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại bảng F, Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 tới trên sân vận động Thiên Trường.

Chân dung vị vua áo đen nghiêm khắc Chae Sang Hyeop

Trọng tài chính được AFC tin tưởng giao nhiệm vụ là ông Chae Sang Hyeop. Vị vua áo đen người Hàn Quốc không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi từng được mời cầm còi tại V-League trong trận derby thủ đô giữa CLB CAHN và Hà Nội FC mùa giải 2024/25.

Đáng chú ý, ông Chae Sang Hyeop nổi tiếng với phong cách điều hành nghiêm khắc và không ngần ngại rút thẻ để duy trì kỷ luật trên sân. Theo thống kê chuyên môn, chỉ trong 7 trận đấu tại K-League và các cúp châu lục mùa giải 2025/26, vị trọng tài này đã rút ra tổng cộng 22 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ và có 3 lần thổi phạt đền. Đây là lời cảnh báo đanh thép cho cầu thủ hai đội về việc duy trì sự tỉnh táo trong các pha tranh chấp.

Hỗ trợ cho ông Chae Sang Hyeop là hai trợ lý đồng hương Yoon Jae Yyeol và Bang Gi Yeol. Trọng tài thứ tư được xác định là ông Torphong Somsing, người Thái Lan.

Lợi thế tâm lý cho ĐT Việt Nam trước đối thủ khủng hoảng

Việc được thi đấu trên chảo lửa Thiên Trường dưới sự điều hành của tổ trọng tài Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ mang lại sự tự tin lớn cho tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Ngược lại, đối thủ Malaysia đang trải qua giai đoạn chấn động về tâm lý sau những biến cố ngoài sân cỏ.

Cụ thể, Malaysia vừa tụt 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA xuống vị trí thứ 135 – cột mốc thấp nhất của đội bóng này kể từ năm 2006. Nguyên nhân xuất phát từ án phạt nặng của FIFA và AFC, bao gồm việc bị xử thua 0-3 trong các trận đấu với Nepal và Việt Nam do những sai phạm trong quá khứ.

Dù HLV trưởng Peter Cklamovski khẳng định án phạt không phản ánh đúng phong độ thực tế của Hổ Malaya, nhưng áp lực tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Đây được xem là thời cơ vàng để ĐT Việt Nam tận dụng lợi thế sân nhà và sự bất ổn của đối phương để giành kết quả thuận lợi trong hành trình tìm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.