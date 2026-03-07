Trọng tài FIFA Malaysia điều hành derby Thủ đô; HLV Mai Đức Chung thận trọng tại giải châu Á Vòng 15 V-League đón hai trọng tài FIFA người Malaysia cho trận cầu tâm điểm giữa Hà Nội FC và CAHN. Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành vé sớm vào tứ kết giải châu Á.

Ngày 7/3/2026 chứng kiến nhiều biến động quan trọng của bóng đá Việt Nam, từ công tác trọng tài tại V-League đến lộ trình chinh phục đỉnh cao của các đội tuyển quốc gia. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở sự xuất hiện của các trọng tài ngoại tại trận derby Thủ đô và những thách thức tại các giải đấu khu vực cũng như châu lục.

Trọng tài ngoại điều hành trận cầu tâm điểm Hà Nội FC vs Công an Hà Nội

Vòng 15 V-League 2025/26 sẽ trở nên nóng hơn bao giờ hết với màn đối đầu giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội. Đây là trận derby không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn trực tiếp tác động đến cuộc đua vô địch. Nhằm đảm bảo tính minh bạch và giảm áp lực cho lực lượng trọng tài nội, Ban tổ chức giải đã mời tổ trọng tài FIFA từ Malaysia sang điều hành.

Cụ thể, ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (sinh năm 1990) sẽ là người trực tiếp cầm còi. Ông Nasaruddin được biết đến là một trong những trọng tài uy tín nhất của bóng đá Malaysia với kinh nghiệm điều hành nhiều trận đấu quốc tế quan trọng. Hỗ trợ cho ông là người đồng hương Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (sinh năm 1995). Sự hiện diện của các "vua áo đen" ngoại quốc được kỳ vọng sẽ giúp trận đấu diễn ra công bằng và chuyên nghiệp nhất.

Trọng tài người Malaysia, ông Nasaruddin.

HLV Mai Đức Chung cảnh giác trước Đài Bắc Trung Hoa

Tại Perth (Australia), đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho lượt trận thứ hai bảng C, Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026. Dù đang có cơ hội lớn để sớm đoạt vé vào tứ kết, HLV Mai Đức Chung vẫn giữ thái độ vô cùng thận trọng trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoa. Theo nhà cầm quân kỳ cựu, sau thất bại trước Nhật Bản, đối thủ sẽ chơi với tâm thế không còn gì để mất.

HLV Mai Đức Chung phân tích: "Họ có thể sẽ đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thay vì chơi phòng ngự như trước. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ những thay đổi về nhân sự và chiến thuật của họ để chuẩn bị đấu pháp phù hợp nhất". Trận đấu này cũng đã xác định được tổ trọng tài điều khiển, đứng đầu là bà Lara Lee – trọng tài FIFA từ năm 2019. Việc AFC bổ nhiệm tổ trọng tài đồng hương hỗ trợ bà Lara Lee hứa hẹn sẽ mang lại sự phối hợp chính xác trong các quyết định trên sân.

HLV Mai Đức Chung thận trọng trước trận gặp Đài Loan.

U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu "tử thần" tại giải Đông Nam Á

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa công bố kết quả bốc thăm Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, mang đến thử thách cực lớn cho thầy trò HLV U17 Việt Nam. Những lá thăm may rủi đã đưa đội nhà vào bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Đây được xem là bảng đấu khó khăn nhất giải khi Indonesia có lợi thế sân nhà và Malaysia luôn là đối trọng đáng gờm ở các giải trẻ.

Việc phải đối đầu với hai đối thủ trực tiếp cho tấm vé vào bán kết ngay từ vòng bảng đòi hỏi U17 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể lực lẫn tâm lý thi đấu. Sự cuồng nhiệt từ khán giả Indonesia chắc chắn sẽ là áp lực không nhỏ đối với các cầu thủ trẻ trong hành trình tìm kiếm vinh quang khu vực.

Điểm nhấn VAR và lời chia tay đầy xúc động của HLV ngoại

Công tác trọng tài và VAR tiếp tục là tâm điểm thảo luận tại V-League. Sau trận thắng 1-0 trước Thanh Hóa, HLV Nguyễn Công Mạnh của CLB Hà Tĩnh đã lên tiếng ủng hộ các quyết định của tổ trọng tài dù VAR đã khiến trận đấu gián đoạn gần 10 phút. Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 19 khi Rimario (Thanh Hóa) ngã trong vòng cấm, nhưng sau khi kiểm tra kỹ, trọng tài xác định tiền đạo này đã việt vị trước đó. HLV Nguyễn Công Mạnh đánh giá cao sự minh bạch khi trọng tài trực tiếp giải thích lỗi cho hai đội trưởng trên sân.

Ở một diễn biến khác, HLV Gerard Albadalejo đã chính thức gửi tâm thư chia tay CLB Ninh Bình sau 8 tháng gắn bó. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha bày tỏ tình cảm sâu sắc với người hâm mộ và đất nước Việt Nam: "Quãng thời gian qua thật tuyệt vời, tôi sẽ luôn giữ hình ảnh con người Việt Nam trong trái tim mình". Sự rời đi của ông Albadalejo đánh dấu thêm một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện tại giải chuyên nghiệp quốc gia, khép lại một ngày đầy ắp thông tin của bóng đá nội.