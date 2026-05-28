Trọng tài FIFA Malaysia điều hành trận đại chiến giữa HAGL và Hà Nội VPF chính thức bổ nhiệm hai trọng tài FIFA từ Malaysia để cầm cân nảy mực các trận đấu then chốt tại vòng 25 V-League 2025/26, đảm bảo tính công bằng tối đa.

Sáng 28/5, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã đưa ra quyết định quan trọng nhằm đảm bảo tính công tâm cho giai đoạn nước rút của mùa giải. Theo đó, hai trọng tài FIFA kỳ cựu người Malaysia sẽ trực tiếp điều hành các trận cầu tâm điểm thuộc vòng 25 V-League 2025/26, nơi các cuộc đua trụ hạng và vị trí á quân đang vào hồi kịch tính nhất.

Sức nóng tại Pleiku và sự xuất hiện của trọng tài Razlan Joffri

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về chảo lửa Pleiku, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC. Để điều hành trận đấu mang tính bước ngoặt này, VPF đã tin tưởng giao trọng trách cho trọng tài Razlan Joffri Bin Ali. Đây là một quyết định chiến lược khi cả hai đội bóng đều đang ở trong tình thế không thể lùi bước.

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali. Ảnh: VPF.

Đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai hiện đang vùng vẫy trong cuộc đua trụ hạng khi chỉ hơn SHB Đà Nẵng 3 điểm. Trong khi đó, Hà Nội FC buộc phải thắng để bám đuổi ngôi á quân khi đang kém Thể Công Viettel 5 điểm. Ông Razlan Joffri (sinh năm 1985) là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam, sở hữu kinh nghiệm dày dặn tại các giải đấu của AFC. Trước đó, vị vua áo đen này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các trận đấu căng thẳng như Công An Hà Nội gặp Ninh Bình hay Thanh Hóa đối đầu PVF-CAND.

Nỗ lực minh bạch hóa kết quả và công nghệ VAR

Trận đấu quan trọng khác ảnh hưởng trực tiếp đến tấm huy chương bạc giữa Công An TP.HCM và Thể Công Viettel sẽ do trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman điều khiển. Sự xuất hiện của ông Fikri, người từng có kinh nghiệm điều hành VAR và bắt chính nhiều trận cầu đinh tại V-League, được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực tâm lý cho các đội bóng.

Động thái mời trọng tài ngoại diễn ra ngay sau khi Ban Trọng tài VFF xác định có sai lầm nghiêm trọng ở vòng đấu trước, khiến Thể Công Viettel mất điểm đáng tiếc trên sân Hàng Đẫy. Việc tăng cường nhân sự quốc tế cùng với việc áp dụng VAR rộng rãi là nỗ lực của VPF nhằm loại bỏ những tranh cãi không đáng có.

Danh sách các trận đấu áp dụng VAR tại vòng 25

PVF CAND gặp Hải Phòng

Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp SHB Đà Nẵng

Công An TP.HCM gặp Thể Công Viettel

Công An Hà Nội gặp Becamex TP.HCM

Có thể thấy, với 5 trận đấu được hỗ trợ bởi công nghệ VAR cùng sự hiện diện của các trọng tài FIFA Malaysia, vòng 25 V-League 2025/26 hứa hẹn sẽ diễn ra công bằng và đầy kịch tính, phản ánh đúng thực lực của các câu lạc bộ trong giai đoạn cuối mùa giải.