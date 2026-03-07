Trọng tài FIFA người Australia Lara Lee bắt chính trận đấu sinh tử của tuyển nữ Việt Nam AFC chỉ định tổ trọng tài toàn người Australia, bao gồm cả trọng tài VAR, điều khiển trận đấu quyết định giữa tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 7/3.

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa chính thức công bố danh sách tổ trọng tài điều khiển trận đấu then chốt giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Toàn bộ đội ngũ điều hành trận đấu này đều đến từ nước chủ nhà Australia, đảm bảo tiêu chuẩn chuyên nghiệp và công tâm cao nhất cho cuộc đối đầu mang tính chất quyết định.

Trọng tài FIFA Lara Lee bắt chính

Người được AFC tin tưởng giao trọng trách cầm còi là bà Lara Lee. Sinh năm 1987, bà Lee là gương mặt dày dạn kinh nghiệm trong làng trọng tài nữ khu vực, chính thức đạt cấp FIFA từ năm 2019. Trước đó, bà từng khẳng định năng lực chuyên môn qua nhiều giải đấu lớn, tiêu biểu là Giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) năm 2022.

Bà Lara Lee sẽ cầm còi trận Việt Nam vs Đài Loan.

Sự hiện diện của bà Lara Lee trên sân Perth Rectangular được kỳ vọng sẽ giúp trận đấu diễn ra suôn sẻ. Với bản lĩnh trận mạc tại các sân chơi châu lục, vị vua áo đen người Australia được tin tưởng sẽ kiểm soát tốt các tình huống kịch tính, đảm bảo tính công bằng cho cả hai đội tuyển trong một trận cầu có tính chất quan trọng.

Sự xuất hiện của VAR và tổ trọng tài Australia

Để hỗ trợ tối đa cho bà Lara Lee, AFC đã bổ nhiệm một tổ trọng tài đồng hương đầy năng lực. Sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên cùng quốc gia được xem là lợi thế lớn trong việc điều hành các tình huống nhạy cảm trên sân. Cụ thể, trọng tài thứ tư là bà Casey Reibelt, và vai trò trọng tài video (VAR) được giao cho bà Katherine Margaret Jacewicz.

Việc áp dụng công nghệ VAR cùng đội ngũ trọng tài uy tín cho thấy quy mô và tầm quan trọng của trận đấu này trong khuôn khổ giải đấu. Điều này giúp người hâm mộ và ban huấn luyện hai đội yên tâm hơn về các quyết định liên quan đến bàn thắng, thẻ phạt hay những tình huống tranh chấp trong khu vực cấm địa.

Thử thách lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung

Trước khi bước vào trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Ấn Độ với tỷ số 2-1. Trong đó, tiền đạo Vạn Sự đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bàn thắng, mang về lợi thế tâm lý cực lớn cho toàn đội.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ diễn ra vào lúc 12h00 ngày 7/3 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Perth Rectangular, thành phố Perth, Australia. Đây được xem là trận đấu "sinh tử" đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung trong chiến dịch chinh phục giải đấu lần này. Hiện tại, các cầu thủ đang tích cực chuẩn bị về cả thể lực lẫn chiến thuật để hướng tới mục tiêu viết tiếp câu chuyện cổ tích tại đấu trường châu lục.