Trọng tài FIFA từ Malaysia và Thái Lan điều hành bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 VPF chính thức mời đội ngũ trọng tài FIFA đẳng cấp từ Malaysia và Thái Lan nhằm đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối cho hai trận bán kết Cúp Quốc gia sắp tới.

Để đảm bảo sự công bằng và khách quan trong những trận cầu mang tính chất quyết định, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã mời các trọng tài FIFA uy tín từ Đông Nam Á điều hành hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2025/26. Quyết định này được đưa ra nhằm giảm thiểu áp lực cho đội ngũ trọng tài nội và nâng cao uy tín của giải đấu.

Sự xuất hiện của vị vua áo đen giàu kinh nghiệm người Malaysia

Tâm điểm của vòng bán kết là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Nam Định và Công An Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trên sân vận động Thiên Trường. Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin, người Malaysia, đã được lựa chọn để cầm cân nảy mực cho trận cầu quan trọng này. Ông Nasaruddin được đánh giá là một trong những trọng tài có bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn nhất của bóng đá châu Á thời điểm hiện tại.

Trọng tài người Malaysia, ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin.

Đại diện Thái Lan điều hành cặp đấu Ninh Bình - Thể Công Viettel

Ở trận bán kết còn lại giữa câu lạc bộ Ninh Bình và Thể Công - Viettel, VPF tiếp tục đặt trọn niềm tin vào một vị vua áo đen đẳng cấp khác trong khu vực là ông Wiwat Jumpaoon đến từ Thái Lan. Trọng tài Jumpaoon đạt chuẩn FIFA từ năm 2018 và là gương mặt quen thuộc tại các giải đấu cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia do AFC tổ chức trong nhiều năm qua.

Theo lịch thi đấu chính thức, cả hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 đều sẽ được diễn ra đồng loạt vào lúc 18h00 ngày 11/8. Việc huy động các chuyên gia ngoại cầm còi cho thấy quyết tâm của ban tổ chức trong việc mang lại sự minh bạch, giúp các đội bóng có thể hoàn toàn tập trung vào chuyên môn.

Chiến lược nâng tầm tính minh bạch của VPF

Thực tế, việc mời trọng tài ngoại đang trở thành một phần trong chiến lược của VPF tại các vòng đấu then chốt. Trước đó, tổ trọng tài FIFA từ Singapore, dẫn đầu bởi ông Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe, đã được giao quyền điều hành trận play-off tranh suất tham dự V-League 2026/27 giữa PVF - CAND và Bắc Ninh.

Trong bối cảnh công tác trọng tài luôn là chủ đề nhạy cảm, giải pháp thuê trọng tài FIFA từ các quốc gia láng giềng được xem là phương án tối ưu để bảo vệ sự công bằng. Sự xuất hiện liên tục của các trọng tài ngoại giàu kinh nghiệm quốc tế chính là lời khẳng định mạnh mẽ của VPF trong việc mang lại sự minh bạch và giúp các kết quả chung cuộc đạt được sự thuyết phục tuyệt đối từ giới chuyên môn lẫn dư luận.