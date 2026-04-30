Trọng tài Hàn Quốc điều khiển trận đấu tranh ngôi nhì V.League giữa Viettel và Ninh Bình Bộ đôi trọng tài ngoại Chae Sang-hyeop và Choi Cheol-jun sẽ đảm nhiệm vai trò cầm cân nảy mực trong trận cầu tâm điểm vòng 21 V.League giữa Viettel và Ninh Bình.

Trận đại chiến giữa Viettel và Ninh Bình tại vòng 21 V.League 2025/26 sẽ được điều hành bởi các trọng tài ngoại đến từ Hàn Quốc. Quyết định này của Ban tổ chức giải nhằm đảm bảo tính công bằng tuyệt đối và giảm bớt áp lực cho lực lượng trọng tài nội trong bối cảnh cuộc đua thứ hạng đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Trọng tài người Hàn Quốc sẽ bắt trận Viettel và Ninh Bình.

Đảm bảo tính khách quan cho trận cầu tâm điểm

Theo thông báo từ VPF, bộ đôi trọng tài Chae Sang-hyeop và Choi Cheol-jun sẽ trực tiếp cầm còi và quản lý hệ thống VAR trong cuộc đối đầu này. Đây là lần thứ hai trong mùa giải năm nay, ê-kíp trọng tài từ xứ sở Kim Chi được mời làm nhiệm vụ tại đấu trường V.League.

Việc mời trọng tài ngoại cho các trận đấu có tính chất quyết định là phương án quen thuộc nhằm tăng tính minh bạch. Sự hiện diện của những vị "vua áo đen" đẳng cấp quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ tập trung hoàn toàn vào chuyên môn, đồng thời tránh những tranh cãi không đáng có ảnh hưởng đến kết quả toàn mùa.

Danh tính và kinh nghiệm của các vị trọng tài ngoại

Trong số hai vị trọng tài được bổ nhiệm, ông Chae Sang-hyeop là gương mặt quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông từng cầm còi trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3, cũng như điều hành các trận đấu của câu lạc bộ Công an Hà Nội tại đấu trường khu vực.

Với kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu quốc tế, ông Chae cùng người đồng nghiệp Choi Cheol-jun sẽ thay phiên nhau đảm nhiệm vai trò trọng tài chính và trọng tài VAR. Sự phối hợp này nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi diễn biến trên sân, đặc biệt là các tình huống tranh chấp nhạy cảm trong vòng cấm.

Ý nghĩa sống còn đối với ngôi á quân

Sau 20 vòng đấu, Viettel đang đứng nhì bảng với 45 điểm, kém đội dẫn đầu Công an Hà Nội 9 điểm. Tuy nhiên, vị trí của thầy trò HLV Velizar Popov đang bị đe dọa trực tiếp bởi Ninh Bình – đội bóng đang xếp ngay phía sau với khoảng cách 5 điểm ít hơn.

Nếu giành chiến thắng, Viettel sẽ củng cố vững chắc ngôi á quân và tiếp tục duy trì hy vọng bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, một thất bại sẽ khiến khoảng cách giữa hai đội bị thu hẹp đáng kể, mở ra cơ hội cho Ninh Bình thực hiện cuộc lật đổ trong những vòng đấu cuối cùng. Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra vô cùng kịch tính và xứng tầm với sự mong đợi của người hâm mộ cả nước.