Trọng tài K League điều khiển trận đại chiến Ninh Bình và CLB CAHN Tổ trọng tài Hàn Quốc, dẫn đầu bởi ông Kim Woo-sung, sẽ điều hành trận cầu tâm điểm vòng 16 V-League 2025/2026 giữa Ninh Bình và đội đầu bảng CLB CAHN.

Trận "đại chiến" giữa Ninh Bình và CLB CAHN tại vòng 16 V-League 2025/2026 sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài uy tín đến từ Hàn Quốc. Đây là quyết định quan trọng từ Ban tổ chức nhằm đảm bảo sự công bằng và tính chuyên môn cao nhất cho cuộc đối đầu ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc đua vô địch mùa này.

Tâm điểm cuộc đua vô địch tại SVĐ Ninh Bình

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa Ninh Bình và CLB CAHN sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 14/3 trên sân vận động SVĐ Ninh Bình. Đây được xem là thử thách cực đại cho cả hai đội bóng khi giải đấu đang bước vào giai đoạn tăng tốc quyết định. Sự xuất hiện của các "vị vua áo đen" ngoại quốc được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các trọng tài nội và mang lại sự an tâm cho các câu lạc bộ.

Hồ sơ ấn tượng của trọng tài Kim Woo-sung

Trọng tài chính điều hành trận đấu này là ông Kim Woo-sung, một gương mặt không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sinh năm 1987, ông Kim hiện sở hữu cấp bậc AFC Elite – cấp cao nhất dành cho trọng tài quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Châu Á.

Trọng tài Kim Woo-sung từng cầm còi trận đấu của Công an Hà Nội mùa trước. Ảnh: VPF.

Kinh nghiệm của ông Kim Woo-sung được đánh giá rất cao khi từng cầm còi tại vòng loại FIFA World Cup, U23 châu Á và AFC Champions League. Đáng chú ý, ông từng bắt chính trận bán kết ASEAN Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore. Tại đấu trường quốc nội, vị trọng tài này cũng đã có kinh nghiệm điều hành trận derby giữa CLB CAHN và Hà Nội FC vào mùa giải trước, thể hiện bản lĩnh trong các trận cầu có tính chất căng thẳng.

Sự xuất hiện của tân binh từ K League 1

Đồng hành cùng ông Kim là trọng tài Choi Cheol-jun. Khác với người đồng nghiệp, đây là lần đầu tiên ông Choi (sinh năm 1994) sang Việt Nam làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, năng lực của vị trọng tài trẻ này đã được khẳng định khi ông nằm trong danh sách điều hành tại K League 1 – giải đấu danh giá nhất của Hàn Quốc.

Sự phối hợp giữa một trọng tài dày dạn kinh nghiệm AFC Elite và một trọng tài đang làm việc tại môi trường đỉnh cao K League hứa hẹn sẽ mang đến sự chuyên nghiệp trong các quyết định trên sân. Điều này đặc biệt quan trọng khi khoảng cách giữa các đội trên bảng xếp hạng đang có sự biến động lớn.

Tác động đến bảng xếp hạng V-League

Tính đến thời điểm hiện tại, CLB CAHN vẫn đang giữ vững vị trí dẫn đầu với 35 điểm sau 14 trận. Trong khi đó, Ninh Bình đang gặp khó khăn sau chuỗi trận không như ý, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 3 với 28 điểm. Một chiến thắng trước đối thủ trực tiếp sẽ giúp CAHN nới rộng khoảng cách, ngược lại, Ninh Bình buộc phải thắng nếu không muốn bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua giành ngôi vương.

Nhìn chung, việc mời trọng tài ngoại cho những trận cầu đinh như Ninh Bình gặp CLB CAHN cho thấy nỗ lực của VPF trong việc nâng cao uy tín và chất lượng cho V-League 2025/2026.